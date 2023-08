Que más de la mitad de las cuentas que se ocuparon del tema aparezcan publicando desde otros países es una prueba de que se trata de una estrategia dirigida por bots. Ahora bien, esto no quiere decir que la actividad venga del exterior, en la mayoría de casos este cambio de ubicación se da por medio de una tecnología de VPN que permite cambiar la ubicación del dispositivo (computador, celular o tableta) desde el que se publica.

Caracol fue el medio más atacado con 1.658.000 de menciones que lo hizo tendencia durante casi tres días Se rastrearon 846.300 cuentas que tuitearon negativamente contra el medio. Aunque Twitter fue mayoría, hay menciones en comentarios de 300 en videos de Youtube, también hay videos de Tik Tok con 200 etiquetas, en Instagram hay 100 y en VK (el Facebook ruso) hay 100. El 79% de estas cuentas se asignan como usuarios masculinos , 19% femenino y el 1% no especifica.

Es decir, este ataque coordinado que empezó el 13 de agosto y finalizó el 21 de agosto, y que buscó desacreditar cualquier investigación o crítica que haya hacia el gobierno, tuvo todo un comportamiento de bodega: no eran ciudadanos los que estaban detrás sino programas informáticos.

Una de las primeras cuentas que empezó este ataque en Twitter se llama @EjeNaranja (Movimiento Naranja Eje Cafetero), que desde julio de este año cuestionó a Revista Semana por un titular. Además, una de las primeras en trinar atacando a Caracol Noticias fue la influenciadora, activista del Pacto Histórico y quien tuvo contrato con Colombia Compra Eficiente, Daniela Beltrán, muy conocida como Lalis (@smilelalis), además también aupó la marea @frannito1, según arroja la herramienta YouScan.

Mientras el tuit de Franito alcanzo a 855 cuentas diciendo #CaracolMiente #GrupoAvalCorrupto, el tuit de Daniela Beltrán —decía: “Lo de @NoticiasCaracol es increíble, mienten descaradamente, se inventan lugares y nombres @petrogustavo pide que rectifiquen la información y no lo hacen. Pero salen a decir que el presidente ataca a la prensa, NO ES POSIBLE ESTO!!!” — llegó a 146.000 vistas, 6.000 me gusta y 1.500 respuestas.

El asunto es que 6 minutos después, como si fuera cuestión de mover un switch, otra cuenta bodeguera subió un tuit diciendo “Falso de toda falsedad. #CaracolMiente, como siempre ha sido costumbre”, a lo que sumó una imagen del medio con un logo enorme con la palabra “Falso”. Desde entonces todo empezó a crecer.