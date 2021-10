Piden retirar de ley de Soat la ampliación de plazo para renovar licencias

Retirar de la conciliación de la ley que reforma el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, el artículo referente a la ampliación en dos años el plazo para renovar la licencia de conducción, solicitó la veeduría Vercafé y los empresarios representantes de los centros de diagnóstico y reconocimiento de conductores.

De acuerdo con el abogado José Alfredo Bernal Rivera, esa ley que tiene como objeto central reducir un 10% el precio del Soat, también incluyó un artículo, discutido a último momento, en donde se aplazó por dos años más la renovación la licencia de conducción. Esto, según explica, rompe el principio de consecutividad que debe tener el trámite de las leyes.

Para Bernal Rivera, uno de los riesgos es que muchos conductores que ya no son aptos para conducir, quedarían habilitados, con esa norma, para que vayan y renueven el documento.

Para el veedor, “la seguridad vial debe ser muy estricta, no solo por los conductores si no por cada una de las personas que transitan que se ven expuestas a irregularidades de parte de los conductores si no tienen claridad sobre las señales de tránsito. Si hoy no se hacen los exámenes médicos a la hora de la renovación de las licencias o pases de conducción, se estaría cayendo en un error garrafal, ya que muchos de nuestros ciudadanos que están renovando los pases, ya no tienen las mismas aptitudes cuando les otorgaron su licencia”.