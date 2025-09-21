x

Condenada ‘La tía’, la mujer que compraba secretos militares para el Clan del Golfo

La mujer fue condenada tras aceptar los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

    Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, condenada por sus vínculos con el Clan del Golfo. Foto: Fiscalía
El Colombiano
21 de septiembre de 2025
bookmark

Teresa Jaramillo Giraldo, conocida con el alias de ‘La Tía’, pasó de ser un nombre casi invisible a convertirse en la pieza clave de una red de corrupción que servía a la subestructura Arístides Mesa Páez del Clan del Golfo.

Durante meses, tejió contactos con militares y les ofreció dinero a cambio de información confidencial que permitiera a los cabecillas escapar de la justicia y seguir operando en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar.

Sin embargo, pese a su sigiloso actuar, la mujer fue descubierta y capturada por el CTI de la Fiscalía y tras meses de proceso, en un preacuerdo con la Fiscalía, ‘La Tía’ aceptó su responsabilidad en los delitos que le imputó el ente investigador.

Tras su aceptación, un juez penal especializado la condenó a cuatro años y quince días de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

Las pruebas del caso muestran cómo ella no actuaba sola. Según la investigación, Jaramillo articulaba un grupo que se encargaba de contactar a uniformados y entregar sumas de dinero que compraban información sobre movimientos de tropas y operaciones militares. Era un engranaje criminal que corrompía a quienes debían estar del lado de la ley.

En este capítulo también aparecen nombres de militares y civiles. El cabo primero en retiro Juan David Caicedo Lucumí ofreció 100 millones de pesos a un oficial, siguiendo instrucciones de ‘La Tía’. Por su parte, Daniel Henao Hernández y Luis Fernando Zapata Jaramillo, hijo de la condenada, entregaron 25 millones cada uno a otro uniformado en Medellín entre octubre de 2024 y enero de 2025.

Todos terminaron enredados en la misma maraña judicial. Las condenas recientes contra estos hombres confirman que la red de corrupción iba más allá de un simple soborno, se trataba de un sistema para proteger a los cabecillas del Clan del Golfo y garantizar su permanencia en los territorios donde ejercen control armado.

