No fue Yamal: Ousmane Dembelé ganó el Balón de Oro Masculino y se unió a Aitana Bonmati como galardonados de la noche en París

El ambiente en la gala de entrega del Balón de Oro 2025, que entrega la revista France Football, estuvo tenso desde la previa al inicio de la reunión. Pocas horas antes del inicio de la gala, se filtró información que decía que el joven futbolista español Lamine Yamal, quien cumplió 18 años a mediados de este año, ganaría el máximo galardón.

Hubo que esperar casi dos horas para saber quién se quedaría con el premio, que cataloga al mejor futbolista del mundo durante una temporada. Los finalistas para quedarse con el Balón de Oro fueron Ousman Dembelé y Lamine Yamal. Ronaldinho Gaucho, exfigura brasileña que ganó el trofeo en 2005, fue el encargado de entregar el galardón que generó más expectativa.

El ganador del Balón de Oro 2025 fue el francés Ousman Dembelé. Cuando dijeron su nombre, el público estalló en aplausos, mientras que Yamal quedó aburrido, mientras que “El Mosquito” subió al escenario a recibir el galardón, siendo aplaudido por sus compañeros del PSG.

“Gracias a todo el mundo. Es impresionante lo que estoy viviendo. Es impresionante estar en un equipo como el PSG. No es algo sencillo. Estar aquí no es fácil. Recibir el trofeo de Ronaldinho es impresionante. Siento que es una de las cosas más importantes de mi carrera. Quiero agradecer al PSG, a su presidente, a todo el equipo, a todo el club. Ha sido una temporada increíble. Al presidente Nasser, no hubiera sido posible sin él. Quiero darle gracias al PSG, que me apoyó desde que debuté ahí, también a mi familia, a mi papá que fue importante durante toda mi carrera, mi desarrollo, el 2024 y 2025 los recordaré siempre como un año excepcional. Siempre es importante buscar todos los trofeos de manera colectiva y ahora llevo este. Quiero dedicarle a mis formadores y a todo el equipo”, dijo el futbolista que anotó 35 goles y dio 14 asistencias en 53 partidos con PSG.