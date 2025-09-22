Uno de los asesores que le pasó plata a David Racero fue denunciado por acoso sexual

Mientras el Pacto Histórico —partido del presidente Gustavo Petro— guarda silencio, la Corte Suprema de Justicia avanza con la investigación contra el representante a la Cámara David Racero por presuntamente utilizar a los miembros de su unidad de trabajo legislativo (UTL) para hacerle diligencias personales, ponerlos a trabajar en sus negocios y hasta pedirles parte de su sueldo. Esta semana se conocieron varios movimientos bancarios que dos de sus exasesores hicieron a favor de Racero.
Según reveló el periodista Daniel Coronell, entre 2018 y 2020 los exintegrantes de su UTL en la Cámara, Yidis Gahona y Marcela Moreno, le giraron al congresista $15’792.178.