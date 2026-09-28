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60 menores reclutados por el ELN y 11 condenados: la historia detrás de un expediente de violencia

Entre las víctimas hay menores de edad pertenecientes a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Tres murieron mientras permanecían en las filas de esa organización ilegal.

  • Los miembros del ELN fueron declarados personas ausentes durante el proceso. Foto: Colprensa
    Los miembros del ELN fueron declarados personas ausentes durante el proceso. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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Entre 2004 y 2018, al menos 60 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por el ELN en cinco departamentos del país. Tenían entre 8 y 17 años y, según la Fiscalía, algunos llegaron a las filas de esa guerrilla mediante engaños, amenazas y violencia física.

Una vez dentro de la organización criminal, los menores fueron obligados a cumplir distintas tareas. Algunos prestaban guardia, preparaban alimentos, patrullaban, cargaban leña o realizaban trabajos pesados. Otros fueron usados como radistas, participaron en combates, cobraban extorsiones o instalaban explosivos. Tres de ellos murieron mientras permanecían en las filas del ELN.

Los menores pasaron por situaciones de extrema violencia; algunos recibieron castigos severos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y violencia sexual. La Fiscalía señaló que las niñas fueron sometidas por cabecillas, obligadas a usar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos.

Por estos hechos, un juez de Antioquia condenó a 11 integrantes del ELN por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito. Entre los condenados están los integrantes del Comando Central Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, quienes recibieron penas de 20 años y 4 meses de prisión.

También fueron condenados cinco integrantes del Frente de Guerra Occidental y tres del Frente de Guerra, con penas que van de 11 años y 8 meses a 14 años y 2 meses de prisión.

Los 11 fueron declarados personas ausentes durante el proceso. El juez ordenó expedir órdenes de captura y solicitar a Interpol las respectivas notificaciones rojas para hacer efectivas las condenas cuando queden en firme. La decisión fue apelada.

Puede leer: El poder detrás de las regiones: así se mueven los enlaces de Abelardo en los territorios

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