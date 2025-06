Las confusiones que generó Petro con exmilitares detenidos en México y supuesto complot de la Junta Directiva del Narcotráfico

El atentado que dejó ocho uniformados muertos en México no solo tiene en ascuas a las autoridades de ese país, sino también confundidas a las de Colombia , luego de que el presidente Gustavo Petro indicara que entre los autores del crimen hubo militares activos, información que desmintió después la Cancillería.

En la mañana de este miércoles, el cónsul de Colombia en ese país, Alfredo Molano Jimeno, precisó que ocho de los connacionales detenidos fueron soldados profesionales, con una experiencia cercana a los 10 años en las filas ; mientras que otros tres fueron soldados regulares, que prestaron su servicio militar obligatorio, más no se profesionalizaron.

Al poco tiempo salió un comunicado de la Cancillería, en el que el ministerio lamentó el atentado ocurrido, y aclaró que “nuestra misión Consular en México adelantó las gestiones de verificación de las identidades de las personas señaladas, dando como resultado que 11 de los 12 nombres presentados por la fiscalía general de la República de México son colombianos y tuvieron relación con las Fuerzas Militares de Colombia en el pasado ”; es decir, que se trataba de personal retirado, no activo.

La lista de los fallecidos no ha sido revelada por las Fuerzas Militares mexicanas, aunque extraoficialmente la prensa local habla de dos oficiales y seis soldados, entre los cuales se encuentran el segundo subinspector Giovanni Rosales Rosales y el segundo agente Jorge Alberto Cruz Vázquez.

Entre esos arrestados estaban los once colombianos, cuyas identidades han mantenido bajo reserva las autoridades mexicanas y colombianas.

En la misma alocución en la que mintió sobre la supuesta captura de militares activos en México, el presidente Petro volvió a mencionar el presunto plan de la mafia para asesinarlo.

“Le he pedido a varias autoridades iniciar la persecución de la Junta del Narcotráfico, que tiene control aquí en Colombia sobre el Clan del Golfo y sobre la gente de alias Iván Mordisco, del cual no sabemos si está vivo o muerto; sobre varios narcotraficantes colombianos y tiene muchísima influencia en la Fiscalía General de Colombia para garantizar su impunidad, y sobre organismos del Estado que deben perseguirlos, pero no los persiguen”

A su juicio, “el presidente se les ha convertido en enemigo porque cambió la Fiscalía, y aunque la fiscal general de la Nación no pone mucho cuidado a esto, esa es la fuente de la amenaza. Porque tenían incidencia en la cúpula de la Fiscalía, porque había fiscales exportando cocaína y controlaban el puerto de Buenaventura”.

Petro viene mencionando al cartel narcotraficante conocido como la Junta Directiva desde el año pasado, luego de que un francotirador asesinara a uno de sus presuntos integrantes, el empresario esmeraldero Juan Sebastián Aguilar (“Pedro Pechuga”), el 7 de agosto de 2024.

A los dos días, el jefe de Estado trinó: “Le preguntaría a alias ‘Ivan Mordisco’ si es cierto que se ha aliado con la autodenominada Nueva Junta del Narcotráfico con sede clandestina en Dubai, desde donde delinquen, para matarme con francotiradores pagos”.

El Estado Mayor Central (EMC), la organización disidente de las Farc que comanda Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”), le respondió con un comunicado: “Petro, deje de creer como un niño en cuentos de conspiraciones internacionales que solo buscan generar más rupturas en la ya maltratada paz total, cuentos de esos que buscan pescar en río revuelto, no sea que le pase lo del pastorcillo mentiroso, y que el día que la derecha paramilitar uribista en asocio con los gringos le haga un atentado de verdad, nos señalen a nosotros para desviar responsabilidades”.