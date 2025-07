Ella es Lina María Garrido, la congresista que se le plantó a Gustavo Petro en discurso de la oposición

“Señor Presidente, yo soy amenazada por el ELN y las disidencias de las Farc, y si esto me pasa a mí, imagínese lo que está viviendo el campesino, el comerciante y el ganadero, ese que usted no quiere ver. El secuestro, la extorsión y el homicidio se ha duplicado, así usted no lo quiera ver”, resaltó la representante haciendo referencia a su situación de seguridad.

“Soy una voz que incomoda porque he venido aquí a hacer denuncias, ese es el pueblo que represento. Yo voté por usted como 11 millones de colombianos que no somos guerrilleros, ni petristas, ni hacemos parte del pacto de la Picota y le dimos la oportunidad para que llegara al poder, porque dijo que solucionaría los problemas del país y no hay nada que mostrar de su parte, no tiene un solo logro”, expresó Garrido reconociendo que fue una de las que votó por el líder del Pacto Histórico.

“Usted se vendió como demócrata, pero todos los días amenaza al Congreso, a las cortes y a todo el mundo. No le sirve la Constitución de 1991 y amenaza con una constituyente. Se vendió como un feminista, pero le ha dado más de 10 bofetadas a las mujeres de Colombia al nombrar en cargos del Ejecutivo a agresores como el ministro del Interior, Armando Benedetti”, sentenció la congresista haciendo referencia a la inclusión en el gabinete del actual ministro del Interior, quien ha estado en escándalos de presunta violencia de género.

“Usted se vendió como transparente y este Gobierno huele a podrido. Los 15 mil millones de Armando Benedetti, la niñera de Laura Sarabia, lo de Papá Pitufo, violación de topes, lavado de activos de Nicolás Petro, el escándalo de la UNGRD, y todo lo que ha pasado que tiene a varios funcionarios suyos en la cárcel y a un prófugo de la justicia”, concluyó Garrido en un discurso que terminó motivando a Petro a salir del Congreso cuando aún faltaba un vocero de la oposición por hablar.