El Consejo de Estado negó la demanda que buscaba revivir a Apertura Liberal, movimiento político que perdió su personería jurídica el 16 de agosto de 2010.

El argumento que emitió el alto tribunal se ajustó jurídicamente a la resolución en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había establecido hace 11 años para quitarle la vida política a dicho movimiento.

En concreto, el fondo de la pérdida nació en las elecciones parlamentarias de 2010, cuando pese a haber alcanzado a elegir a dos parlamentarios, no le dio para llegar al umbral del 2 %, previsto ese año como votación mínima para que movimientos y partidos políticos conservaran su personalidad jurídica.

La demanda, que pidió darle vida al movimiento que alcanzó su personería jurídica en 1997, solicitaba revivirla bajo el argumento de que no se les podía retirar esta figura, la cual es la consecuencia para partidos y movimientos políticos que no obtengan el umbral, en tanto consideraban que se trataba de una minoría, a la cual no le es exigible obtener este número mínimo de votos para poder seguir operando en la escena política.