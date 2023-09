La preocupación rodea a la comunidad del municipio de Solano, en Caquetá, pues Karen Dallana Bañol, una joven de 21 años, lleva desaparecida más de un mes. Su ausencia ha generado una intensa búsqueda en Huila, en donde fue vista por última vez.

Karen Dallana Bañol desapareció misteriosamente el 31 de julio, luego de que saliera de viaje hacia Florencia. Desde entonces, la angustia entre sus familiares, amigos y residentes locales continúa. Hasta ese momento no se han recibido noticias sobre su paradero ni pistas concretas sobre lo que podría haber sucedido.

La madre de la joven asegura haber tenido su última comunicación con ella cuando se encontraba en San José de Isnos, prometiendo su llegada al día siguiente.

Lea también: Monseñor Noel Londoño, el cura más rebelde del país, cumplió 10 años de misión en Jericó

“Me dijo que ella regresaba el 31 de julio, el día de su cumpleaños. Me dijo que le tuviera almuercito, que ella llegaba, que le tuviera almuerzo, pero nunca llegó y de verdad no se ha vuelto a comunicar conmigo”, dijo Nayarit Rentería, madre de Karen, a Noticias Caracol.

Las autoridades del departamento se encuentran investigando el caso. Se están realizando esfuerzos de búsqueda y se está solicitando la colaboración de cualquier persona que pueda tener información relevante.

“De manera inmediata se unen todas las capacidades y se activan los mecanismos de búsqueda urgente. Estamos en este momento, por supuesto, investigando, averiguando y esperando que tengamos indicios, que esta persona aparezca y llegue al seno de su hogar”, explicó el coronel Julio Guerrero, comandante (e) Policía de Caquetá a Noticias Caracol.

Lea también: Déficit en los sistemas de transporte, el otro debate que abre Gustavo Petro

“Esto ha sido muy duro, en estos momentos me encuentro por el departamento del Huila preguntando e indagando a la gente a ver qué saben de mi hija, pero hasta el momento no sé nada. Solo le pido a las personas de buen corazón que me ayuden”, indicó la madre de la joven desaparecida que espera que su hija sea encontrada sana y salva.