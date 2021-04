Nathalia gómez

Epidemiología y doctoranda en Universidad de Berna, Suiza

ANÁLISIS

Evitar miles de muertes más está en nuestras manos

“La unión de políticas públicas y buen hacer ciudadano funcionó adecuadamente durante muchos meses y cada muerte se vivía con preocupación y con la consciencia de que pudo ser prevenible. Tristemente, hoy llegamos a 65.014 muertes, y cada persona, cada familia, tiene entre sus conocidos, colegas, amigos y seres amados, por lo menos un fallecido por covid-19. 65.014 muertes se convirtieron para los colombianos en un número impersonal. Y dos millones de contagios llanamente ponen de manifiesto el hartazgo de la población para sentirse y saberse corresponsable de lo que ocurre en el país. Este no es un momento de aplausos para quienes se han cuidado. Quienes han actuado correctamente ya se llevan el mejor premio, pues no llevan en sus hombros la tristeza de ser corresponsables de la pérdida de vidas humanas. Este es un momento de asombro incrédulo frente a quienes conociendo la realidad han querido seguir de fiesta. La ciencia estuvo en el centro de la toma de decisiones en Colombia, pero las décadas de pobreza, inequidad en el acceso a la educación y la corrupción, empobrecieron a tal punto la ética civil, que la ciencia se quedó sola. Porque la ciencia puede ayudar a decidir, pero no puede obligar a las personas a actuar correctamente. Hoy, sin embargo, tenemos certezas científicas, vacunas que se diseñaron, investigaron y aprobaron en tiempo récord y que compiten entre sí por su altísima eficacia. Por lo tanto, el hecho de que hoy nuevamente se tengan que tomar las mismas medidas que se tomaron cuando nadie sabía nada de lo que se podía esperar y no había ningún medicamento ni vacuna disponible, es el peor escenario imaginable de lo que podía ocurrir si nos ubicamos temporalmente un año atrás. La más importante de las preguntas es: ¿queremos continuar así?”