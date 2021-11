Corte alista expediente penal por plagio a Presidenta de la Cámara

“En todos los cinco (5) casos mencionados se hizo evidente que concurren los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor, consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos de las obras mencionadas. Es ostensible la cantidad de textos reproducidos literalmente (plagio servil) o deliberadamente parafraseados en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado”, dijo la Universidad.

La Presidenta ha refutado tal revelación e insiste en que no cometió plagio alguno. “Quiero decirles que soy inocente y que no he cometido plagio alguno”, dijo en Twitter.

“¿Cómo hacen una investigación de plagio si no tienen un documento original de la tesis? ¿Quién me garantiza a mí que el documento sobre el que hicieron la investigación es el documento original de mi tesis?”, refutó.