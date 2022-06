El pleito que se lleva en el Tribunal Administrativo de Antioquia por ocupar la Alpujarra se da precisamente porque Restrepo fue retirado del cargo por no pertenecer al Movimiento Independientes, por el cual Quintero se eligió como alcalde.

Sin embargo, de acuerdo a una fuente del alto tribunal consultada por EL COLOMBIANO, el reciente fallo no implica que vaya a poder ser aplicado como regla general en casos como el de la Alcaldía de Medellín, puesto que se trata de una situación particular en la que se encontró que el exgobernador no obró de manera desproporcionada.

En el expediente en contra de Luis Eduardo Ataya aparece que no es responsable por prevaricato por acción y prevaricato por omisión por dos factores. El primero de ellos porque en dicho caso, el exmandatario departamental obró razonablemente de acuerdo a las circunstancias del momento. Es decir, su proceder al designar como encargada a su secretaria privada no fue irracional ni caprichosa.

En el prevaricato por omisión, por su parte, el alto tribunal determinó que Ataya sí actuó, solo que hubo demoras porque estaba examinando los perfiles que iban a reemplazar al destituido William Reyes.

El caso Medellín

Desde la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo del departamento es que provino el rechazo a la solicitud de aclaración que había hecho Quintero con el fin de reintegrarse a su cargo.

Por el momento, la decisión de designar alcalde encargado está en manos del Gobierno Nacional, el cual está analizando los perfiles de la terna que propuso el Movimiento Independientes para reemplazar a Quintero mientras la Procuraduría le investiga la supuesta participación en política en favor del candidato presidencial Gustavo Petro.