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Corte Suprema ordena captura de exmagistrado Camilo Tarquino tras dejar en firme condena por el ‘Cartel de la toga’

La Sala Penal determinó que Tarquino incurrió en el delito de concusión en calidad de interviniente.

  • Camilo Tarquino, exmagistrado condenado por el ‘Cartel de la toga’. Foto: Colprensa
    Camilo Tarquino, exmagistrado condenado por el ‘Cartel de la toga’. Foto: Colprensa
El Colombiano
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Publicado hace 1 hora Actualizado hace 11 minutos
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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme este lunes la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Tarquino Gallego, por su responsabilidad en el escándalo de corrupción conocido como el ‘Cartel de la toga’.

La decisión también ordenó su captura inmediata para que cumpla la pena en un centro carcelario.

En una sentencia de 109 páginas, la Sala Penal determinó que Tarquino incurrió en el delito de concusión en calidad de interviniente, relacionado con la exigencia de sobornos a funcionarios.

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Para el alto tribunal, Tarquino Gallego pidió dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus a cambio de interceder ante los responsables de investigar y juzgar a aforados constitucionales, con el propósito de obtener decisiones judiciales favorables.

Al resolver el recurso de casación, la Sala concluyó que estaban suficientemente demostradas tanto la materialidad de la conducta como la responsabilidad penal del procesado.

Además, determinó que no existían irregularidades que comprometieran la validez de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que lo condenó.

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La Corte también se refirió a la gravedad de los hechos y precisó que, aunque Gallego ya no integraba la corporación cuando ocurrieron las conductas investigadas, su condición de exmagistrado no lo eximía de los deberes éticos asociados a la investidura que había ostentado.

En la sentencia, la Sala señaló que el reconocimiento y la autoridad que conserva quien ha pertenecido a la Corte Suprema trascienden el ejercicio formal del cargo y se mantienen por su experiencia jurídica y por el vínculo con los principios de la institución que representó.

En ese sentido, sostuvo que las expectativas de la sociedad frente a la conducta de quienes han ejercido altas responsabilidades judiciales persisten incluso después de que termina su relación formal con el Estado.

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Por ello, advirtió que los actos de corrupción judicial deben ser prevenidos, controlados y sancionados con rigor, debido a sus efectos sobre la ética, la transparencia y la moralidad de la administración de justicia.

“Actos de corrupción judicial como el que se detalló en los considerandos de esta decisión, imponen a las autoridades del Estado la indeclinable obligación de prevenir, controlar y sancionar con rigor ese tipo de comportamientos desviados, pues afectan gravemente la ética, la transparencia y la moralidad inherentes a la función del juez”, señaló la Sala.

La corporación enfatizó que utilizar la autoridad y la influencia asociadas al ejercicio de la función judicial para obtener beneficios particulares no solo constituye una infracción legal, sino que también deteriora la confianza ciudadana en las instituciones.

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Según advirtió, estas conductas alimentan la percepción de que las decisiones judiciales pueden comprarse, una idea que rechazó de manera categórica: “la justicia tiene un precio. No lo tiene”.

Finalmente, la Corte dispuso que Gallego sea puesto a disposición del Juzgado Sexto Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, despacho que deberá adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la condena de seis años de prisión.

Los testimonios contra Tarquino Gallego

Uno de los testimonios determinantes que llevó a la condena de Tarquino fue el de Alejandro José Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, quien relató que, durante una reunión celebrada a finales de 2014 en la vivienda de Tarquino, este le exigió 20.000 millones de pesos a cambio de archivar los procesos penales que se adelantaban en su contra.

Según su declaración, incluida en el fallo, el entonces magistrado afirmó actuar en representación de los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

Para la Corte, este relato constituyó la prueba directa principal de la exigencia económica y permitió establecer la intimidación que habría ejercido Tarquino al invocar sus vínculos y su poder dentro de la administración de justicia.

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El testimonio de Alejandro Eugenio Lyons de la Espriella, padre del exgobernador, permitió corroborar las circunstancias que rodearon los acercamientos previos.

El hombre dio cuenta de una solicitud inicial de 60 millones de pesos, de los cuales se entregaron 30 millones para, supuestamente, ambientar el caso.

También se refirió a las medidas de seguridad adoptadas durante las reuniones, como la exigencia de retirar los teléfonos celulares, y describió la preocupación de su hijo después de la conversación privada en la que, según el relato de este último, le exigieron los 20.000 millones de pesos.

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A su vez, Muriel de Jesús Benito Rebollo, excongresista señalada como intermediaria en los acercamientos, aportó información para establecer cómo se produjo el primer encuentro entre la familia Lyons y Tarquino.

Aunque presentó dificultades para recordar algunos acontecimientos posteriores, la Corte consideró que su declaración resultaba útil para acreditar las circunstancias en las que se produjo la presentación entre las partes.

Otro testimonio relevante fue el del hoy abogado penalista Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal y uno de los protagonistas del escándalo del ‘Cartel de la toga’.

Su declaración permitió contextualizar el funcionamiento de la estructura de corrupción y establecer los vínculos entre sus integrantes.

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Moreno también confirmó la estrecha relación de amistad entre Tarquino y el exmagistrado José Leonidas Bustos, además de referirse a la animadversión que, según su relato, Tarquino habría manifestado posteriormente hacia Lyons porque este no habría satisfecho la exigencia económica.

La defensa intentó restar credibilidad a los testimonios al señalar contradicciones sobre aspectos secundarios, entre ellos el número exacto de reuniones y algunas circunstancias relacionadas con la entrega de los 30 millones de pesos.

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Sin embargo, la Corte concluyó que esas inconsistencias no desvirtuaban el núcleo central de las declaraciones sobre la exigencia de los 20.000 millones de pesos.

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La valoración conjunta de los relatos permitió corroborar las circunstancias de los hechos y alcanzar el grado de certeza necesario para mantener la condena contra Tarquino Gallego.

Preguntas y respuestas

¿Cuántos años de prisión deberá pagar Camilo Tarquino Gallego por el Cartel de la toga?
Camilo Humberto Tarquino Gallego deberá cumplir una condena de seis años de prisión por el delito de concusión, en calidad de interviniente, en el caso relacionado con el Cartel de la toga. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sentencia y ordenó su captura inmediata.
¿Por qué condenaron al exmagistrado Camilo Tarquino Gallego?
La condena se fundamentó en que Tarquino Gallego pidió dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus a cambio de interceder ante funcionarios encargados de investigar y juzgar a aforados constitucionales para obtener decisiones judiciales favorables.
¿Qué es el delito de concusión por el que fue condenado Camilo Tarquino?
La concusión es un delito que comete el servidor público que abusa de su cargo o de sus funciones para constreñir o inducir a alguien a dar o prometer dinero u otra utilidad indebida, o para solicitarla. En el caso de Tarquino Gallego, la Corte confirmó la responsabilidad penal por esta conducta en calidad de interviniente.
¿Qué decidió la Corte Suprema de Justicia sobre la condena de Camilo Tarquino?
La Sala de Casación Penal resolvió el recurso de casación y dejó en firme la condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá. La Corte concluyó que estaban demostradas la conducta delictiva y la responsabilidad penal de Tarquino Gallego, y que no existían irregularidades que invalidaran la decisión judicial.
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