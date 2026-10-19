Se lesionó el “Cucho” Hernández con el Betis y se puede perder los amistosos contra Chile

Juan Camilo “Cucho” Hernández pasó de la felicidad a la tristeza en cuestión de días con el Real Betis. El delantero colombiano que anotó el pasado miércoles 14 de octubre ante el Porto por la Champions League, se lesionó el pasado sábado ante el F.C. Barcelona, en uno de los mejores partidos que puede exigir por estos tiempos el fútbol español. Justamente por el alto nivel del compromiso, más la sobrecarga de otros duelos, el pereirano de 27 años de edad sufrió una lesión muscular que lo sacó del juego al minuto 63.
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