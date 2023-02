La polémica reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro todavía no ha empezado a ser discutida formalmente en el Congreso, pero desde ya carga con el peso de las críticas que han arreciado desde diferentes sectores políticos –incluyendo al Pacto Histórico– contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien es la principal responsable de esta iniciativa.

Esta médica psiquiatra y magíster en Estudios Políticos que lidera la cartera de Salud desató un altercado en la Casa de Nariño y en las filas del petrismo, que parece difícil de resolver y que quedó en evidencia con los nuevos cuestionamientos públicos que hizo en su contra el presidente del Congreso e integrante del Pacto, el senador Roy Barreras. La tildó de “ministra ideologizada y arrogante”.

“Corcho es una ministra ideologizada. Tiene, desafortunadamente, la característica que no es buena y no es justa en ningún ministro y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha sus pares en el gabinete. No escucha los gremios y lo descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía”, aseguró Barreras en El Tiempo.