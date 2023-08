Si bien el mismo presidente Gustavo Petro se reunió con el fiscal Barbosa y personalmente le expresó su apoyo ante la situación, el informe entregado por Mindefensa le dio pie para minimizar el presunto plan terrorista. “El origen de su engaño tiene que ver con los procesos para verificar fuentes”, dijo Petro.

En ese contexto, la vicefiscal Martha Mancera fue la encargada de ponerle cara al tema este mismo miércoles en rueda de prensa e hizo énfasis en que la Fiscalía es la única entidad que se encarga de investigar. “Creerle o no creerle a la fuente lo dirá la investigación, no el ministro de Defensa, no la cúpula militar y no el presidente”, aseguró.

A renglón seguido y luego de defenderse de los señalamientos de Petro, Mancera explicó que no han sido engañados e indicó que en unos computadores incautados a los cabecillas “Uriel” y “Fabián”, del ELN, se encontró información que podría dar luces del supuesto plan de atentado contra Barbosa.