Cruzada de demandas pondría a tambalear las reformas clave de Gustavo Petro

“Esa ley no tiene en cuenta principios constitucionales y desconoce el Acuerdo de Paz de La Habana (Cuba) que tiene rango constitucional. También la demandé por vicios de procedimiento porque no se dieron las garantías ni los debates necesarios”, apuntó Motoa.

Otra que no ha calado es la Ley 2281 de 2023 que creó el Ministerio de la Igualdad y que administrará la vicepresidenta, Francia Márquez. Los congresistas del Centro Democrático Andrés Guerra, Juan Espinal, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín presentaron una demanda alegando que el proyecto tendría vicios de trámite y que durante su gestión no se habrían considerado los costos que tendrá la operación de esa cartera, la cual –reclaman– terminará creando más burocracia en el Estado, pese a que el Ejecutivo había prometido reducirla.

Espinal y Holguín, “Los Paolos”, son los mismos que presentaron una demanda contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por pánico económico y falsedad en documento público por las declaraciones que hizo en una entrevista de 2022 en la que aseguró que Colombia cerró la llave de la extracción de petróleo y gas. Eso, sin embargo, le compete a la justicia penal y no a las altas cortes.

En medio de toda esta ‘demandatón’ el pasado jueves 16 de marzo la Corte Constitucional admitió la demanda de Uribe Turbay contra la reforma tributaria. Se alega que el debate no contó con garantías, que el trámite no habría permitido la discusión a profundidad de las ponencias y que no se le dio un asiento a la oposición en la comisión de conciliación que acordó el texto final del articulado. Palabras más palabras menos: no hubo voces opositoras presentes en la conformación del texto final que le subió la carga de impuestos a los colombianos.