Aunque no se ha hecho oficial, la única bancada del Senado que fijo estaría en la oposición es la del Centro Democrático. De hecho, los miembros de esa colectividad son los únicos que por lo pronto no han tenido acercamientos con el proyecto político de Gustavo Petro, el electo presidente del Pacto Histórico. No obstante, el propio Petro ha buscado un camino de diálogo con el Centro Democrático. “He invitado a Álvaro Uribe Vélez a hablar conmigo temas de país”, aseguró el presidente.