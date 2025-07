‘El Costeño’ fue capturado: ¿quién le ordenó atentar contra Miguel Uribe?

A pocos kilómetros de aquella olla en Engativá se encuentra El Muelle y Villas del Dorado, dos barrios cercanos al aeropuerto de Bogotá. En el último mencionado, Arteaga tenía una barbería donde, además de cortar el cabello, realizaba negocios relacionados con el microtráfico: se llamaba Capital Barbershop. Uno de sus clientes accedió a hablar con EL COLOMBIANO sobre lo que pasaba en aquel establecimiento.

“En la pandemia él era el dueño de eso. Como mucha gente salía a caminar por todo el barrio. Todo el mundo está asombrado porque lo conocíamos. Ojalá lo cojan rápido. Yo una vez estaba ahí peluquéandome y estábamos como cuatro o cinco turnos porque eran buenos barberos. Estábamos sentados, llegaron unas motos, pasaron unos paquetes y el Chipi y otro peluquero se metieron por allá. Salieron con la nariz soplada y cuando yo vi eso me paré y me fui. Ayer cuando mostraron la foto, todos estábamos muy sorprendidos. Allá en el barrio en El Muelle y Villas de El Dorado todo el mundo lo conocía como Chipi, no como costeño. Él es de Urabá. No era amigo mío, ni tomaba conmigo ni nada. Me cortó el cabello una sola vez pero había varios barberos que peluqueaban bastante. Yo tengo en el celular algunos de los barberos que trabajaron con él y les envié la foto”, explicó la fuente bajo reserva.

A pesar de eso, vecinos del sector se sorprendieron al reconocerlo en las noticias y carteles que anunciaban su búsqueda. “Yo trabajé con él hace unos años en la barbería y cuando vi la foto no lo podía creer. Él era el dueño pero no se la pasaba ahí. Él llegaba, hacía unos cortes y se iba. Por las noches la esposa era la que nos cobraba los cortes. Me parecía imposible de creer”, le dijo otra fuente a EL COLOMBIANO.

Según Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, ‘El costeño´ ya tenía antecedentes criminales tras presentar violencia intrafamiliar, desplazamiento forzado, extorsión, lesiones personales, entre otros. El general también aseguró que este hombre llevaba “20 años en el crimen en el bajo mundo”. Por el momento, su captura podría ser la más importante: no solo es señalado de coordinar el atentado, sino que se espera que se pueda llegar al autor original que pagó para asesinar a Uribe Turbay. Y si es cierto o no que existen pistas sobre un poderoso criminal en Ecuador.

Arteaga se enfrentaría a cargos por los delitos de homicidio en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad para la comisión de delitos. En cuanto a la recompensa que las autoridades ofrecían por su captura, el director de la Policía aseguró: “Hubo unas llamadas. Quiero agradecerle infinitamente a todos los ciudadanos, a partir de todos los elementos de información que nos transmiten por los diferentes medios. Sí, hubo unas llamadas. Todo esto lo estamos valorando para darle cumplimiento al ofrecimiento de hasta 300 millones de pesos”.