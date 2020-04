Cuarentena más larga, lo mejor es prepararnos

Esto, en lenguaje común, de acuerdo con Carlos Agudelo , infectólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana, quiere decir que, a menor exposición, menos contagios y de esta manera no se saturarán los hospitales, como sucedió en España o Italia y ocurre hoy en Estados Unidos.

El presidente Duque dijo ayer que aún no existe la suficiente información para tomar la decisión de extender o no la cuarentena; sin embargo, dejó claro que “esta no va a ser la única cuarentena, pero las demás las tendremos que hacer con más inteligencia”.

Al respecto, Julián Fernández Niño, profesor del departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte, explica que en el país se debe ser insistente, para que las personas entiendan que enfrentar el virus será una labor de largo plazo, tal como lo ha dicho el presidente y el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, quien ha destacado que no hay ninguna medida descartada, pero que las decisiones se tomarán basadas en la información epidemiológica.

Fernández Niño, por su parte, señala que se trabaja bajo incertidumbre, pese a que se conoce un poco más al virus. Además, llama la atención porque las personas creyeron que el 13 de abril todo volvería a la normalidad, pero para solucionar este problema se requiere una estrategia y esfuerzos “de largo aliento”. En otras palabras, el país seguirá movilizándose para enfrentar el virus hasta que se encuentre una solución farmacológica y eso, por ahora, es incierto.

Sobre este escenario, el infectólogo explica que hay varias medidas analizadas por el Gobierno. Incluso dicen que hay siete escenarios y que el que más le suena al presidente es la cuarentena llamada “acordeón”, planteada por el Imperial College, de Londres.

Esta consiste en que, por determinado tiempo, se levanten y apliquen cuarentenas en la medida en que “las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están al límite y cuando ha bajado el número de casos críticos, vuelve a levantarse”. No obstante, el experto ve una dificultad en esta estrategia, ya que los ciudadanos la pueden percibir como una medida flexible y “se dedicarían a hacer cosas más urgentes, como trabajar, y dejarían de prestarle atención a la medida”. Ahora bien, Fernández Niño es claro en señalar que “la cuarentena no puede ser levantada porque nos pondría en riesgo a todos, y el pico se volvería a presentar”.