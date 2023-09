Hay un fallo de la Corte Constitucional que pronto se conocerá y puede resultar interesante. Resulta que el Nuevo Liberalismo sacó 368.000 votos en las elecciones al Senado del año pasado y como no llegó al umbral (que es el 3% de la votación) no ganó ninguna curul, aunque por cifra repartidora tendría derecho al menos a dos. Según Juan Manuel Galán si se interpreta bien la Ley 1475, la misma excepción que sirvió para devolverles la personería jurídica, por ser un partido víctima de exterminio, debería eximirlos del umbral y ganar las curules, e incluso para obtener mayor financiación estatal. Entre otras cosas, porque es paradójico que mientras el Nuevo Liberalismo, que es un partido de víctimas recibe $260 millones al año, el partido de los Comunes, antiguas Farc, recibe $8.000 millones.

La carta del S.O.S. de las EPS estuvo engavetada casi un mes

Hay un detalle que no se ha contado sobre la carta que enviaron las tres EPS más grandes del país al ministro de Salud advirtiéndole que en septiembre se podrían quedar sin recursos suficientes para operar. Resulta que la carta la enviaron el 27 de julio. Sin embargo, el país solo la conoció el el 22 de agosto, luego de que un congresista del Centro Democrático la filtró a la opinión pública. Y lo curioso es que nadie del Gobierno había atendido el SOS. Es decir, si no es por el escándalo el Gobierno no se da por enterado.