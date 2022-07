Tenemos que trabajar como se hace en la academia: ensayo y error. ¿Por qué razón? Por el número de víctimas que tenemos, por la cantidad de tipos de víctimas, distintos sectores sociales, institucionales. No hay sector de la sociedad ni una sola profesión que no haya sido víctima del conflicto armado, de una parte o de otra. Siempre la dirección de museo tendrá que tener en cuenta cada experiencia que se vaya realizando porque el museo va a durar siglos, y me imagino que cubrir todos estos factores no podrá ser de un día para otro o cubrirse en una sola exposición.

D.A.: A raíz de un documento base, basado en la ley, que son los principios que se supone deben ser tenidos en cuenta como pueden no ser tenidos en cuenta, yo no puedo producir acá documentos dogmáticos, fue que inició ese incidente de desacato en el supuesto de que nosotros habíamos alterado el guión del Museo. Le puedo decir: no hay guión del Museo, cada exposición tiene un guión. Por ejemplo, la exposición “Sanaciones” tiene un guión y ese no es el guión para todas las exposiciones.

La Dirección de Acuerdos de la Verdad, que trabaja con desmovilizados del paramilitarismo no incursos en violaciones a los derechos humanos, ha logrado publicar 13 informes, en este momento el número 14 está en imprenta, sobre el paramilitarismo, tenemos la biblioteca más robusta, más amplia, más detalladas que exista de estudios sobre el paramilitarismo que pueda haber en Colombia. Hemos identificado 39 estructuras paramilitares, tenemos un portal de datos sobre paramilitarismo y se analizaron 14.196 testimonios de paramilitares desmovilizados que se prestaron a venir al Centro.

EL COLOMBIANO: La Comisión de la Verdad entregó el pasado 28 de junio su Informe Final, ¿usted cree que el contenido de los capítulos se complementa con el del CNMH?

D.A.: Yo estuve presente en el lanzamiento del informe final, algunas personas dijeron que no, pero a mí me invitaron y ahí estuve. Las recomendaciones que nos compete a nosotros como CNMH no nos han llegado de manera protocolaria, entonces no puedo hacer un juicio valorativo sobre algo que no he recibido, pero (de) lo que escuché allá me queda claro que ellos proponen que el CNMH sea absorbido por el Museo de la Memoria de las víctimas y que el Museo de la Memoria se una entidad completamente autónoma, y que su dirección sea escogida por personas ajenos al gobierno de turno, yo no puedo decir sí o no porque escapa a mis competencias. Eso ya es un asunto de la Ley de Víctimas, lo que vaya a suceder con el estatus del Museo de la Memoria finalmente está en manos del Congreso de la República.

EL COLOMBIANO: ¿Usted como director, que además reconoce a 9 millones de víctimas del conflicto armado en el país, cómo recibe esa recomendación?

D.A.: Personalmente, pienso que el Estado colombiano, que es el que se ha comprometido a reparar a las víctimas en el plano simbólico y de la memoria, debe comprometer más a los organismos regionales, es decir a las gobernaciones y a las alcaldías porque esas entidades territoriales pueden tener un acceso más directo con comunidades que hayan sufrido las consecuencias del conflicto armado. Esta experiencia tiene que trasladarse a las regiones, dejar de estar centralizada. Lo importante es que si desaparece el CNMH por orden del Congreso no se acabe el trabajo, la misión no se puede terminar, es un deber de todos nosotros seguir trabajando por la memoria de las víctimas.