“Hay que tener activismo, eso sí, porque este no es un Gobierno de tecnócratas que gobiernan solo desde el escritorio. Nosotros bebemos de las fuentes de donde venimos, que es el barrio, la calle, la movilización social. Y a mí me gusta ver más al Presidente estadista, al que orienta, al que plantea siempre esa visión que él tiene, tan sistémica y estructural, más que aquel que de pronto entra en discusiones por Twitter. El papel del Presidente no es entrar en discusiones en Twitter, no creo, y se lo he dicho personalmente, se lo hemos dicho personalmente”.

“Una mezcla de todo. Se ha caído en una crítica irracional a la Vicepresidenta; haga o no haga, se le critica; diga o no diga. Se ha caído en una caricaturización de la Vicepresidenta y una crítica absurda, en primer lugar. Segundo, sí es un desconocimiento total de la importancia de África para nosotros en fortalecer esas relaciones estratégicas. Hay un desconocimiento de lo que es África en sí misma y eso muestra más bien, más que un racismo, un neocolonialismo”.

“Sería descabellado. Yo no estoy de acuerdo con una Constituyente, creo que el presidente tampoco. Soy de la línea de profundizar la Constitución del 91, que el problema no es la carta magna misma, sino la implementación adecuada y la tergiversación que ha tenido. La Constitución del 91 ya habla de derechos”.

¿El qué les responde?

“Sonríe. Creo que él dimensiona que al fin y al cabo las redes sociales son un campo de contraste y de batalla política en algún sentido. Y él comprende que Twitter es una herramienta para hacer el contraste, para marcar diferencia, para no dejarse imponer una agenda. Cuando tenemos unos medios que en verdad son tan duros, unos más que otros, unos muy serios, otros que sí hacen activismo político a través de la prensa, creo que él ve la necesidad de utilizar el Twitter”.

Usted mencionó la movilización social, ¿se les puede voltear esa carta?

“La movilización social siempre tiene que ser bienvenida, venga de donde venga. Nosotros no vamos a utilizar la Fuerza Pública para ir en contra de esa movilización, en estos 10 meses no se han vulnerado los Derechos Humanos de los manifestantes, no se ha mutilado a los jóvenes, no se ha asesinado en el marco de la movilización y, más bien, se ha respetado”.

¿Qué balance hace de estos 10 meses de Gobierno?

“El presidente Petro ha puesto a hablar al país de cosas que no se hablaban antes y esa es una diferencia con el Gobierno anterior, que no tenía agenda. El resultado de este Gobierno es hacer perder el miedo a aquellos que creían que un gobierno de izquierda iba a destruir el país”.

Usted venía coordinándose en la dirección del Congreso con Roy Barreras, pero ahora se debe hablar con Alexander López Maya, quien sí es de las bases del petrismo. ¿Eso cambia el diálogo legislativo?

“A la fecha, todavía Alexander no es el Presidente, esperemos que se surta rápido el procedimiento para que lo sea. Me entendí muy bien con Roy, pero, como usted lo dice, nos diferenciamos en nuestra ideología y tradición política. En lo personal, no me gustó que fuera tomando tan rápido distancia al Gobierno cuando necesitábamos un Roy que frenteara, que se pusiera al pie el cañón al momento de defender las reformas. En el momento lo que hizo fue casi dar un paso al costado”.

¿Estaba persiguiendo un objetivo personal?

“Toca preguntarle a él. La diferencia de nosotros con otros tipos de políticos es que creemos más en la causa y en el proyecto que en nosotros mismos. Eso a veces no se comprende bien; ponemos por encima la causa colectiva más que el interés personal y aquí, en política, uno encuentra que ponen por encima el cálculo personal”.

“Mi papel es impulsar las reformas”

¿Va a buscar la Alcaldía de Bogotá?

“No, ya no renuncié y la ley no lo permite. Aunque lo permitiera, definitivamente no lo haría porque el papel que tenemos en este Gobierno es el de impulsar las reformas”.

Usted presentó un proyecto para democratizar la Policía, ¿en qué consiste?

“El objetivo es que los suboficiales puedan ascender a oficiales, que puedan entrar en la carrera, profesionalizarse y ascender, eliminando las barreras de acceso a la formación, que en concreto han sido económicas. Y ir superando a veces ese clasismo dentro de la fuerza pública, donde solamente pueden ser oficiales los que tienen la posibilidad de pagar y los suboficiales que da el resto”.