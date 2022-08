“En nuestro carro personal o en transporte público, así deberíamos movilizarnos la gran mayoría de los Congresistas. No necesitamos de costosas camionetas blindadas –si no presentamos situaciones de riesgo actuales– para representar bien a la ciudadanía”, dijo Racero hace menos de una semana, cuando aún no se conocía la resolución.

Esto va a en línea con la promesa de austeridad que hizo el presidente de la Cámara cuando asumió la cabeza de esta corporación, puesto que ya había advertido que revisaría los gastos innecesarios para avanzar en el buen uso de los recursos, particularmente los relacionados con vehículos.