De la Espriella lideró operativo de seguridad en Cali: “Estamos retomando el corazón de la ciudad”

El presidente Abelardo de la Espriella durante esta semana ha estado atendiendo en diferentes regiones del país temas de seguridad. En la madrugada de este jueves estuvo particularmente en Cali, donde acompañó la “Operación Iron”. “Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra”, aseguró el jefe de Estado.
Con pantalón caqui y gorra, un atuendo ya recurrente en el mandatario en medio de estos operativos, De la Espriella permaneció durante horas acompañando a las autoridades en los movimientos adelantados en el centro de la ciudad. Lo acompañaron la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro; el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el ministro de Defensa, Eduardo Mora.
Para saber: Solo el 46% de la capacidad militar está disponible para operaciones en Colombia: algunas alertas
El mandatario señaló que durante la intervención se realizaron capturas y se incautó mercancía ilegal, drogas y armas.
“La Operación Iron marca un momento decisivo para Cali. Estuve durante toda la madrugada acompañando a nuestras autoridades en el corazón de la ciudad y, a esta hora, la operación aún no termina”, afirmó el jefe de Estado.