En medio del choque de trenes entre el Senado y el Gobierno de Gustavo Petro alrededor de si se cumplieron los requisitos para c onvocar la primera consulta popular que radicó el Ejecutivo, ayer la Registraduría Nacional finalmente se pronunció y –sin darles la razón a unos ni otros–, le tiró el balón a las altas cortes.

Serán ahora ellas las que tendrán la última palabra sobre si se debe o no preparar toda la logística electoral para el llamado a las urnas. Es decir, el mecanismo permanecerá congelado a la espera de una decisión en los estrados, mientras que ayer el Senado hundió la consulta popular 2.0.

“Estamos ante un problema jurídico de talla mayor”, reconoció tajantemente el registrador Hernán Penagos, quien señaló que a su despacho llegaron dos conceptos alrededor de la consulta. Por un lado, un documento en el que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirma que la convocatoria a la consulta se hundió por mayorías el pasado 14 de mayo. Por ende, no se cumplía con uno de los requisitos para darle vía libre al mecanismo.

Por otro lado, también reposa en la Registraduría el controvertido decreto del Gobierno en el que, alertando por supuestas irregularidades, determina que está todo dado para convocar a las urnas y que, de no hacerlo, el organismo electoral incurriría en un supuesto prevaricato. ¿Qué hacer?

“Lo que procede jurídicamente ante una controversia de tal magnitud, que no tiene precedente ni antecedente en la historia reciente del país, lo correcto y lo pertinente –lo ha enseñado desde hace más de dos siglos la división de poderes–, es dejar en manos de las altas cortes que decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta popular convocada. No solo está en juego la convocatoria a una consulta, sino el orden institucional del país”, manifestó Penagos.

El registrador reveló que, hoy por hoy, solo en el Consejo de Estado cursan 10 acciones de nulidad simple frente al “decretazo” y otra contra el acto administrativo que profirió el Senado. Además 34 acciones de nulidad por inconstitucionalidad y 97 tutelas. Por otro lado, en la Corte Constitucional han sido radicadas 11 demandas de inconstitucionalidad y ante la propia Registraduría hay ocho solicitudes de excepción de inconstitucionalidad, una solicitud de aplicación directa de la Constitución y cinco derechos de petición.

Ante la avalancha de recursos –reivindicando la autonomía e independencia del organismo–, el registrador insistió en que, “cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda”. Por ello, confirmó que solicitará un concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y remitirá copia de la solicitud ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General.