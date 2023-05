Durante su intervención, el abogado del senador presentó las pruebas recogidas que incluyen exámenes periciales y testimonios , tanto de los policías como de uno de sus escoltas, que confirman el estado de embriaguez del senador. Por eso, al momento de analizar el material probatorio, la defensa concluyó que no se podía hacer responsablemente penalmente de sus actos porque no tenía control de sus acciones a raíz de la ingesta excesiva de alcohol.

Ahora, para justificar la borrachera del senador, la defensa presentó un informe de un perito en el que describió los síntomas y efectos evidenciables y de intoxicación aguda por consumo de alcohol. “El doctor dejó en cuenta que él tiene un problema con el licor”, dijo el abogado. Y agregó que “un experto en la materia dijo que una persona en estado de intoxicación por alcohol no puede auto determinar lo que hace”.

En ese sentido, el abogado explicó que Alex Flórez ha sido diagnosticado como un adicto al alcohol “y la adicción es un tema insuperable que somete la voluntad del adicto”. “¿Acaso la persona honesta está exenta de que sea víctima de una intoxicación etílica como la que sufrió Álex Flórez esa noche? ¿Acaso a nadie le ha ocurrido, al menos en una ocasión en la vida, y más en la juventud, una intoxicación por alcohol donde no recordemos episodios de la noche y mucho menos hayamos sido consciente de los mismos?”, dijo la defensa.

Por lo tanto, la defensa pidió la inimputabilidad del senador porque de los exámenes médicos y los testimonios se puede afirmar que el investigado se encontraba en alto grado de intoxicación alcohólica. “No hay ninguna duda de que estaba en alicoramiento agudo”, dijo el abogado. Además, señaló la incontinencia que tuvo Flórez, al punto de tener una micción en su pantalón, y a eso le sumó los videos que dan cuenta de su manera irracional e ilógica de actuar.

Al término de la audiencia, Flórez explicó que “según la Procuraduría, estaba consciente, que yo no estaba tan borracho. Me parece incómodo tener que repetirlo, pero lo evidente no se pregunta, todo el mundo se dio cuenta del estado de alicoramiento y por lo tanto no es imputable una conducta dolosa. Yo no hice eso en mis facultades plenas, fueron resultado de mi alicoramiento”.

Así las cosas, el abogado de Flórez pidió la exoneración de la responsabilidad disciplinaria. Además, alegó que “en Colombia no existe la calumnia contra persona jurídica (atipicidad)”.