Denuncian a 74 funcionarios con inhabilidades que firmaron contratos en la recta final de Petro: suman $8.000 millones

La recta final del gobierno de Gustavo Petro estuvo marcada por su participación en política, los ruidos con el empalme y aquellos que se atornillaron en sus cargos. Ahora se supo de 74 funcionarios o contratistas que habrían tenido inhabilidades vigentes al momento de vincularse al Estado.
Según reveló Noticias RCN, el total de contratos sería de 147 y sumaría más de ocho mil millones de pesos. Concretamente, $8.003.719.492.
En varios de los casos, los documentos ni siquiera coincidirían. Por ejemplo, en un caso expuesto por ese medio, la Procuraduría certificaría la situación. “La Procuraduría General de la Nación certifica que, una vez consultado el sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades, el(la) señor(a) (...) registra las siguientes anotaciones”.
A renglón seguido se observa, en ese caso, una inhabilidad general por 13 años, lo que genera la cuestión de si se omitieron controles para contratar a estas personas inhabilitadas. A su vez, se presentarían inconsistencias entre los antecedentes registrados en la plataforma SECOP con respecto a los certificados oficiales expedidos por la Procuraduría”.
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