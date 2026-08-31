Denuncian a 74 funcionarios con inhabilidades que firmaron contratos en la recta final de Petro: suman $8.000 millones

La recta final del gobierno de Gustavo Petro estuvo marcada por su participación en política, los ruidos con el empalme y aquellos que se atornillaron en sus cargos. Ahora se supo de 74 funcionarios o contratistas que habrían tenido inhabilidades vigentes al momento de vincularse al Estado. Según reveló Noticias RCN, el total de contratos sería de 147 y sumaría más de ocho mil millones de pesos. Concretamente, $8.003.719.492. En varios de los casos, los documentos ni siquiera coincidirían. Por ejemplo, en un caso expuesto por ese medio, la Procuraduría certificaría la situación. “La Procuraduría General de la Nación certifica que, una vez consultado el sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades, el(la) señor(a) (...) registra las siguientes anotaciones”. A renglón seguido se observa, en ese caso, una inhabilidad general por 13 años, lo que genera la cuestión de si se omitieron controles para contratar a estas personas inhabilitadas. A su vez, se presentarían inconsistencias entre los antecedentes registrados en la plataforma SECOP con respecto a los certificados oficiales expedidos por la Procuraduría”. Le puede interesar: Procuraduría crea grupo especial para vigilar reconstrucción tras terremoto

El posible modus operandi, según la denuncia

La denuncia penal de los hechos fue realizada, inicialmente, por el representante a la Cámara del Centro Democrático, Daniel Briceño. El congresista explicó cómo habría sido el modus operandi de estas personas presuntamente involucradas en el entramado de falsificación de antecedentes para seguir contratando con el Estado. “He presentado una denuncia por tres delitos: falsedad material en documento público, uso de documento falso y fraude procesal en contra de 74 personas. 74 funcionarios y exfuncionarios que habrían falsificado sus antecedentes disciplinarios para seguir contratando con el Estado”, dijo Briceño.

Inconsistencias en SECOP: contratados a pesar de sus inhabilidades

A renglón seguido, detalló los diferentes casos. Entre estos habría funcionarios que, pese a que subieron un documento que certificaba su inhabilitación, de todas maneras fueron contratados. “10 personas de estas 74 subieron su certificado en el portal de contratación, diciendo que estaban inhabilitados, y aún así los contrataron”.

Agregó que más de la mitad habrían falsificado su certificado de inhabilidades e incompatibilidades, documento necesario para su vinculación. “41 personas de estas falsificaron su certificado de inhabilidades e incompatibilidades y aun así fueron contratadas. Y 23 personas omitieron esta información”, dijo.

Un caso clave

Briceño detalla casos como el de Rubén Darío Díaz Arango, quien “fue procurador provincial de Guatequé en Boyacá (...) recibió una inhabilidad hasta el año 2031 y aun así en este momento tiene contrato vigente con la Jurisdicción Especial para la Paz”. Por todo lo anterior y más, explicó el congresista, pidió que la Fiscalía atienda el caso. “Hemos pedido a la fiscal general (Luz Adriana Camargo) que intervenga investigando a estas personas, que le están haciendo fraude a la ley, a la inhabilidad que tienen”. Briceño añadió que pronto dará información, ya no sobre personas, sino sobre empresas “que tienen inhabilidades para contratar con el Estado y que, escondiéndose detrás de uniones temporales y otro tipo de figuras, siguen contratando con el Estado. Le puede interesar: Gobierno Petro autorizó bonificaciones a última hora para funcionarios de la Procuraduría; ¿por qué?

Cuestionamientos a la Procuraduría y a Gregorio Eljach

Finalmente, el congresista hizo un llamado al procurador general Gregorio Eljach, con quien ha sido crítico. Sobre todo, ha dicho, por su falta de acción contra la participación en política por parte de funcionarios públicos durante el gobierno de Gustavo Petro. “El llamado es al señor procurador. Sé que está muy ocupado repartiendo y redistribuyendo la Procuraduría para pagar los favores de la Contraloría. Pero el llamado es para él desde la Comisión Primera. Que estas 74 personas que están falsificando sus antecedentes disciplinarios sean investigadas inmediatamente, pero sobre todo que se genere un elemento o sistema de contratación adecuado conectado a la Procuraduría. Para que no le sigan haciendo fraude a la ley”, concluyó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas