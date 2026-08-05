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Gobierno Petro autorizó bonificaciones a última hora para funcionarios de la Procuraduría; ¿por qué?

El Ejecutivo expidió el Decreto 0966 del 4 de agosto de 2026, mediante el cual establece una bonificación especial de recreación equivalente a tres días de salario por cada período de vacaciones para los servidores de la Procuraduría.

  • Gobierno de Gustavo Petro deja firmado decreto que beneficia a funcionarios de la Procuraduría. FOTOS: Colprensa
    Gobierno de Gustavo Petro deja firmado decreto que beneficia a funcionarios de la Procuraduría. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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A menos de 48 horas de concluir su mandato, el gobierno del presidente Gustavo Petro expidió un nuevo decreto que crea un beneficio económico para los funcionarios de la Procuraduría.

Se trata del Decreto 0966 del 4 de agosto de 2026, mediante el cual se establece una bonificación especial de recreación para los empleados públicos de esa entidad. El incentivo será equivalente a tres días de la asignación básica mensual por cada período de vacaciones causado.

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Según el texto del decreto, el beneficio se reconocerá cada vez que el funcionario disfrute de sus vacaciones y también cuando estas sean compensadas en dinero.

La norma precisa que la bonificación deberá pagarse, como mínimo, cinco días hábiles antes del inicio del período de descanso remunerado cuando las vacaciones sean disfrutadas.

El Gobierno también dejó claro que este incentivo no constituye factor salarial, por lo que no será tenido en cuenta para liquidar otras prestaciones o efectos legales.

No podría ser modificado por otras autoridades

El decreto incluye un artículo que prohíbe a cualquier autoridad modificar el régimen salarial o prestacional allí establecido, en concordancia con la Ley 4 de 1992.

Asimismo, recuerda que ninguna persona podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación proveniente del Tesoro Público, salvo las excepciones previstas en la ley.

La disposición comenzó a regir desde su publicación, aunque establece que sus efectos fiscales se aplicarán de manera retroactiva a partir del 1.° de enero de 2026.

El decreto aparece firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila; la ministra encargada de Justicia, Cielo Rusinque; y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela Barragán.

¿Por qué se autorizó esta bonificación para los funcionarios de la Procuraduría?

El decreto señala que la medida surge de los compromisos alcanzados en la Negociación Colectiva del Sector Justicia 2025, cuyo acuerdo final fue suscrito el 22 de agosto de 2025, en el marco de las normas que regulan la negociación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales del sector público. De hecho, el sindicado Usctrab compartió el decreto en sus redes sociales.

En ese proceso se incorporaron los acuerdos parciales logrados en las mesas de Justicia, Salud y Educación sobre asuntos económicos con impacto presupuestal.

En particular, el documento explica que, durante la Mesa de Negociación del Sector Justicia, las partes acordaron extender a los servidores de la Procuraduría General de la Nación la Bonificación Especial de Recreación, equivalente a tres días de salario básico mensual por cada período de vacaciones.

Cabe señalar, además, que el beneficio quedó alineado con el que ya reciben los empleados de la Rama Ejecutiva y otras entidades públicas, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional Estatal de 2025.

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Este es el decreto:

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el Gobierno Petro creó una bonificación para los funcionarios de la Procuraduría?
La bonificación cumple un compromiso adquirido durante la Negociación Colectiva del Sector Justicia de 2025. En ese proceso se acordó extender a los empleados de la Procuraduría la Bonificación Especial de Recreación, un beneficio equivalente a tres días de salario básico por cada período de vacaciones, similar al que ya reciben los funcionarios de la Rama Ejecutiva.
¿Quiénes recibirán la nueva bonificación creada por el Gobierno Petro?
El beneficio aplica para los empleados públicos de la Procuraduría General de la Nación y también se reconocerá cuando las vacaciones sean compensadas en dinero.
¿Desde cuándo entra en vigencia la bonificación para funcionarios de la Procuraduría?
La norma rige desde su publicación, el 4 de agosto de 2026, y dispone que sus efectos fiscales se aplicarán retroactivamente desde el 1.° de enero de 2026.
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