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Procuraduría crea grupo especial para vigilar reconstrucción tras terremoto

Este grupo direccionado por Eljach deberá asegurarse que los recursos destinados a este objetivo lleguen a los territorios que sufrieron por el movimiento sísmico.

  • Gregorio Eljach dirigirá el grupo especial que vigilará que los recursos destinados a la reconstrucción se usen de forma adecuada. Fotos: Manuel Saldarriaga y Colprensa
    Gregorio Eljach dirigirá el grupo especial que vigilará que los recursos destinados a la reconstrucción se usen de forma adecuada. Fotos: Manuel Saldarriaga y Colprensa
Colprensa
20 de agosto de 2026
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La Procuraduría General de la Nación puso en marcha un mecanismo especial de vigilancia para hacer seguimiento a las acciones que adelanten las autoridades frente a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto y a las labores posteriores de reconstrucción en los territorios afectados.

El ‘Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de la Atención de la Emergencia y Reconstrucción de los Territorios Afectados por el Sismo’, direccionado por el procurador Gregorio Eljach, deberá verificar que las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales cumplan las obligaciones que les corresponden tanto en la atención inmediata de la emergencia como en las etapas de reconstrucción.

Asimismo, deberá hacer seguimiento a que los recursos sean administrados y ejecutados de manera transparente, eficaz y oportuna, de manera que estos lleguen efectivamente a los fines para los que fueron destinados.

En particular, el grupo tendrá a su cargo la protección de las poblaciones de especial protección constitucional, frente a las cuales deberá verificar que las autoridades adopten oportunamente medidas de atención integral.

La instrucción principal es que los integrantes del grupo tengan presencia “permanente en territorio”, con el propósito de conocer de primera mano la evolución de la atención de la emergencia y las necesidades que persistan en las comunidades.

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La información recopilada deberá ser reportada en tiempo real al procurador Eljach y al viceprocurador, por lo que deberán articularse las diferentes dependencias de la Procuraduría con competencias en asuntos relacionados con la vigilancia de la función pública, la gestión territorial, los derechos humanos, asuntos étnicos, ambientales y sociales.

El grupo estará integrado por las Procuradurías Primera y Tercera Delegadas para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública; la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial; la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos; y la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.

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También harán parte las delegadas para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios; para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social; y para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué funciones tendrá el grupo de vigilancia de la Procuraduría por el terremoto?
El grupo verificará que las autoridades cumplan sus obligaciones durante la atención de la emergencia y la reconstrucción, además de vigilar la ejecución transparente, eficaz y oportuna de los recursos destinados a los territorios afectados.
¿Quién dirigirá el grupo de seguimiento de la Procuraduría por el sismo?
El grupo será direccionado por el procurador general, Gregorio Eljach, y la información recopilada deberá reportarse en tiempo real tanto a él como al viceprocurador.
¿Qué vigilará la Procuraduría sobre los recursos destinados a la reconstrucción?
La Procuraduría hará seguimiento para verificar que los recursos sean administrados y ejecutados de manera transparente, eficaz y oportuna, y que lleguen efectivamente a los fines para los que fueron destinados.
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