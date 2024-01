Otro de los que cuestionó al mandatario fue el ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien preguntó si habían cambiado las leyes en el país.

A las críticas se sumaron el congresista JP Hernández, y el ex gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Ambos llamaron la atención del mensaje del presidente y aprovecharon para tirarle otras indirectas.

Hernández dio a entender que el mandatario está más pendiente de hacer política que de resolver los problemas diarios del país. “Mientras Petro publica su preocupación por las elecciones del 26, en Santander están fuera de control los múltiples incendios que amenazan a cientos y cientos de habitantes. Es su obligación, en un plan de acción efectivo, brindar la solución a esta emergencia”, escribió adjuntando imágenes de una conflagración.

Y Zuluaga, por su parte, consideró que las palabras del mandatario eran “una invitación a quienes creemos que la fatalidad que estamos viviendo no se puede reelegir. El país lleno de problemas y el presidente en modo campaña. Más irresponsable no podría ser. Petro no gobierna y solo piensa en reproducirse en el poder”.