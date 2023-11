Lea también: Petrismo planea crear un partido único para no naufragar en 2026

Fernando aclaró que a la fecha esa carta no tuvo ningún efecto en el Ministerio para erradicar la problemática , por lo que se animó a hacer públicas las que considera que son irregularidades, por ejemplo, en la contratación de profesionales sin experticia que no cumplirían con el perfil para realizar sus labores . Según él, esto ha implicado constantes presiones y sobrecarga de trabajo para funcionarios de planta.

Estos empleados del sector público coincidieron en que los suyos no son casos aislados y que, por el contrario, se trataría de un tema aparentemente sistemático de acoso laboral qu e estaría presentándose dentro de varias dependencias ministeriales y entidades del Gobierno Nacional.

“Uno de los temas más delicados es que han cambiado los manuales de funciones para acomodar profesiones que no tienen nada que ver con el perfil que se exige para algunos cargos. Eso ocurrió con la exministra Carolina Corcho y con el ministro Jaramillo y representó una destecnificación del personal al contratar a personas sin experiencia”, expuso Fernando.

Ese es el caso de Paula*, quien se desempeñaba como coordinadora de una de las dependencias del MinSalud y tuvo que lidiar con una sobrecarga laboral, luego de que en su equipo le impusieron a varios contratistas que no tenían un perfil profesional adecuado para cumplir con las labores profesionales que les pedía.

“Durante el proceso de empalme me encontré de primerazo con personas que no tenían certificada la experiencia para estar en algunos cargos y venían respaldados por el nuevo gobierno. El problema es que eso retrasaba los procesos de la dependencia y me obligaba a extender mi jornada laboral diariamente hasta las 9 o 10 de la noche”, relató.

Paula era una funcionaria de planta que no soportó lo que considera que fueron una serie de hostigamientos de parte de sus superiores como respuesta a sus reparos frente a procesos que, en su concepto, no se estaban haciendo bien, como gastos de recursos en cartillas para promover la reforma a la salud, aunque ese dinero tenía otra finalidad, según los contratos firmados.

“Me choqué de frente con jefes que cuestionaban mi trabajo por el hecho de hacer reparos al desempeño de los contratista o por su insistencia con la reforma. Con la ministra Corcho era bastante difícil porque es una persona intransigente que no escucha los reparos. Empezó una persecución en mi contra por la que tuve que buscar acompañamiento profesional e incluso arriesgar mi carrera renunciando a mi cargo, que era de planta”, agregó Paula.

La ahora exfuncionaria apuntó que a todo aquel que tenga reparos frente a los procesos en el Ministerio lo “hacen aburrir” o tratan de “silenciarlo” ordenando su traslado, incluso planteó que los superiores suelen mencionar que al que no le guste el método de trabajo, se puede ir.

Este diario consultó al Ministerio de Salud para conocer si se pronunciarían sobre estas denuncias de presunto acoso laboral, pero al cierre de esa edición no hubo respuesta alguna desde el área de Comunicaciones de esa cartera.

¿Se volvió el ‘pan de cada día’?

La lucha contra el acoso en el gobierno de Petro parece que se quedó solo en el discurso. Y es que el mandatario aseguró en marzo de este año que la reforma laboral que está tramitando en el Congreso se encargará de erradicar problemáticas como el acoso sexual y el laboral, pero las denuncias dejan en evidencia que esa propuesta no se ha materializado ni siquiera en el Gobierno.

“Este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso que inicia su trámite allí, que cese el acoso sexual y laboral en el país y debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia”, expuso el presidente en ese momento.

Además, el frente de Petro en el Congreso también ha rechazado el acoso. La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, le ha hecho campaña en redes a la iniciativa reformista argumentando que acabará con el acoso en el trabajo.