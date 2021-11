Estas son las preocupantes cifras de las desnutrición infantil en Colombia

Las cifras más recientes publicadas por el Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que se han presentado 11.608 reportes de desnutrición aguda en niños menores de cinco años en lo que va de 2021. Sus proyecciones para este año eran más bajas, pues apuntaban a que habría 10.995 casos, es decir que se han reportado 613 más de los que se esperaban.

Este reporte es de los pocos que hay oficiales sobre desnutrición de niños en el país. El Ministerio de Salud reconoció que no ha hecho, debido a la pandemia, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin), que se realiza cada cinco años y tuvo su edición más reciente en 2015 y se esperaba ejecutar en 2020.

Eso significa que hay un año de retraso en la recolección de datos oficiales, que son fundamentales para combatir la desnutrición: conocer cómo está la seguridad alimentaria del país ayuda a tomar medidas tanto al Gobierno como a las organizaciones que trabajan, en este caso, en la alimentación de los niños.

Además, la preocupación es que en 2015 se concluyó en esa Encuesta que uno de cada nueve niños padecían desnutrición crónica, y se sospecha que la cifra pudo haberse incrementado bastante por cuenta de la crisis del coronavirus de 2020.

La desnutrición infantil implica que, a raíz de que un niño no se está alimentando bien, su cuerpo no cuenta con las vitaminas y los minerales adecuados para desarrollarse, no pesa o mide lo que debería, tiene diarrea o fiebre constantes, es más vulnerable a enfermedades e incluso tiene más probabilidades de morir que los niños con una alimentación adecuada.

Sobre la muerte por esta causa, algunas instituciones que trabajan en desnutrición tienen sus cifras, pero solo el INS está autorizado para recogerlas, por lo que podrían ser imprecisas, y si bien este diario le consultó al Instituto cuántos pequeños han fallecido por esa causa, respondieron que el consolidado de datos solo se hace una vez finalice el año.

Y hay más para preocuparse. Las últimas cifras que podrían dar cuenta del estado de la seguridad alimentaria en Colombia corresponden al Dane, pero no son específicas para menores de edad. Según sus datos, casi tres de cada diez colombianos está pasando hambre.

En su última encuesta Pulso Social, que recopiló información de septiembre pasado, quedó expuesto que la seguridad alimentaria tuvo una leve desmejora en comparación al mismo periodo del 2020. El dato es preocupante, pues para septiembre de 2020 el país venía de una cuarentena de cinco meses, que restringió el comercio, redujo las plazas laborales y contrajo la economía.

De acuerdo con el Dane, el porcentaje de personas que comía tres veces al día pasó de 72,3 % en septiembre de 2020 a 70,9 % en el mismo mes de 2021. A su vez, el número de quienes consumían solo dos comidas al día en septiembre de 2021 subió 1,8 % con relación al mismo período de 2020 (ver infografía).

Aunque similares entre sí, estas cifras guardan una profunda diferencia con los datos que recopiló el Dane sobre la situación previa a la cuarentena de 2020. En ese momento casi nueve de cada diez colombianos, el 88,9 %, tenían aseguradas cuando menos tres comidas al día. El 0,4 % señalaba que solo comía una vez al día, pero después de la cuarentena esa cifra subió hasta el 2,1 %. Es decir, dos colombianos de cada cien solo pueden probar un plato de comida al día.