Mujeres ocupan el 30% de los cargos directivos del país

Antes de cumplir la mayoría de edad, su madre y su padrastro decidieron venir a Medellín para buscar una nueva vida: “Siempre he sido una mujer muy alegre, y cuando empecé a trabajar en la venta del periódico a mis 20 años, se les hacía muy raro ver a una mujer trabajando en semejante cosa... Recuerdo que me decían que yo en qué andaba, que si era una mujer pública, que por qué me mantenía en la calle de un lado a otro”. Hoy, Luz Dary trabaja en las mañanas, ofreciendo el periódico, sentada en su butaca dejando al viento su cabellera blanca. En las tardes va a clase de cumbia a darle rienda libre a sus piernas.

“¿Qué está lloviendo? ¡Pues saque sombrilla!”, Hilda Quevedo. Voceadora hace 28 años

“Yo digo que todo lo que he aprendido en la vida ha sido desde la experiencia y porque otras mujeres también me han enseñado”, dice Hilda Quevedo, quien vende periódicos cerca a la Estación Floresta desde hace 25 años. Asegura que su camino es algo imposible de resumir, pues ha tenido tantos trabajos en tantos municipios, y ha conocido a tantas personas, que dice que su verdadero oficio es atender a las personas. Hilda nació en Anzá, Antioquia, en 1970. La primera vez que se “sintió mujer” fue cuando cumplió 17 años y tuvo su primer trabajo administrando un almacén del pueblo en donde se vendían los mejores zapatos. En ese momento se dio cuenta de que lo que le gustaba era administrar y atender clientes, y soñó con que quería ser una ejecutiva. “Soñaba con ser ejecutiva para poder vestirme con falda y tacón (...) hoy me di cuenta de que puedo serlo y que no va en la ropa, porque yo me visto muy sencilla. Todo va en cómo trato a otras personas”. Antes de sus 30 años, se la pasó de municipio en municipio porque su abuelo era un hombre de recorridos largos, y en cada uno debía buscar un empleo. Estuvo en Anzá, Santa Fe de Antioquia, Urabá y otros, siempre trabajando en almacenes. Cuando cumplió 30, llegó a Medellín y empezó a trabajar en una confitería en Pichincha, luego en confecciones y ahora en la venta del periódico. “No soy de un solo lugar, y tampoco soy de hacer una sola cosa (...) Yo atiendo a las personas y estos trabajos me han enseñado a ser más humana, más sensible. Y a encontrarle soluciones a todo. ¡Ah! ¿Qué está lloviendo? ¡Pues saque sombrilla! Pero de que hay que trabajar, hay que trabajar”.