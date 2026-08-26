Disidencias atacan El Tambo, Cauca, con 20 explosivos lanzados desde drones, ¿cómo planea el Gobierno repeler los ataques?

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que se escuchan varias detonaciones en el municipio. Habitantes de El Tambo señalaron que se habrían registrado más de 15 explosiones durante el ataque, aunque esta información deberá ser confirmada por las autoridades.
Por ahora, no existe un reporte oficial que indique que integrantes de la Policía hayan muerto o resultado heridos. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance sobre los daños materiales y las circunstancias en las que se produjo la incursión.