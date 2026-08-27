René Higuita cumplió 60 años y dejó un mensaje que va más allá de Atlético Nacional

René Higuita llegó a los 60 años rodeado de cariño, pero también aprovechó una celebración muy especial para enviar un mensaje de unidad al fútbol colombiano. El histórico arquero de Atlético Nacional recibió un emotivo homenaje por parte del plantel, el cuerpo técnico y el staff del club, que le cantaron el cumpleaños y le regalaron una torta. La celebración quedó registrada en un video que el propio Higuita compartió en sus redes sociales. En las imágenes se observa al exarquero visiblemente emocionado, rodeado por los jugadores y diferentes integrantes de la institución, mientras apaga las velas después de escuchar el tradicional cumpleaños.

“Mi casa, mi familia, gracias vida”, escribió Higuita junto al video, dejando claro el significado que Atlético Nacional continúa teniendo en su vida. Pero el momento no terminó con la celebración. El legendario arquero también tomó la palabra para agradecer el gesto y aprovechó la ocasión para hacer una reflexión sobre el momento que atraviesa el fútbol colombiano. “Estos momentos son magníficos, muy especiales y viniendo del club mucho mejor por el orgullo que llevamos en el corazón de lo que es esta institución”, expresó Higuita. El exportero destacó además que Atlético Nacional debe ser un ejemplo no solamente para sus futbolistas, sino también para sus aficionados. “Una institución que es ejemplo para nosotros los jugadores como para la hinchada”, señaló.

Higuita pidió unión entre las hinchadas Después de agradecer el homenaje, Higuita llevó su mensaje hacia una situación que le preocupa especialmente: los enfrentamientos entre aficionados. El histórico jugador recordó que el fútbol colombiano ha demostrado capacidad de solidaridad en momentos difíciles y puso como ejemplo los partidos y diferentes iniciativas de beneficencia que se han realizado para ayudar a las personas afectadas por las tragedias recientes. Sin embargo, lamentó que ese espíritu solidario contraste con los enfrentamientos que todavía se presentan entre hinchadas. “Es el momento de recordar que somos muy solidarios, que estamos viviendo unas tragedias, hacemos partidos de beneficencia y luego están los hinchas peleándose”, manifestó. Para Higuita, esa contradicción debe servir como punto de partida para buscar un cambio. El exarquero pidió que las diferentes aficiones entiendan el papel que pueden desempeñar dentro de la sociedad y que respondan al ejemplo que, según él, entrega una institución como Nacional.

“Tenemos una institución que nos da ejemplo a nosotros, a una hinchada, y las mismas hinchadas se están peleando”, afirmó. Su deseo para este nuevo año de vida fue, precisamente, que el fútbol pueda convertirse en un espacio de unión y no de confrontación. “El deseo en el día de hoy es poder unir a esas hinchadas y que ellos respondan también a las expectativas y sean un ejemplo para Colombia”, concluyó.

Así, el cumpleaños número 60 de René Higuita tuvo mucho más que una torta y una celebración. El histórico arquero recibió el cariño de la institución que considera su casa y aprovechó un momento de emoción para recordar que el fútbol también puede ser una herramienta para unir a un país. Bloque de preguntas y respuestas: