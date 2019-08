Dudas que llevaron a suspender millonaria licitación del Sena

No obstante, señaló que “no tengo ningún afán de adjudicar este proceso de forma forzada y lo que quiero es que no quede ninguna duda de la pulcritud con la que se ha manejado”, intentando dar tranquilidad a quienes hicieron reparos, sobre todo teniendo en cuenta que en la entidad hay antecedentes de presunta corrupción que derivaron, el año pasado, en la formulación de pliego de cargos contra el exsecretario General de la entidad, Milton Núñez Paz , por presuntas irregularidades en un contrato de alrededor de $18.000 millones en el gobierno pasado.

El Sena, por ahora, no adjudicará la licitación pública que buscaba contratar el soporte tecnológico y de comunicaciones de la institución, por un valor de $723.665 millones, y que tenía el plazo abierto hasta este miércoles.

El director del Sena también aseguró que no se trata de una licitación amañada y que por ello decidieron suspender, para realizar los ajustes necesarios y responder a las inquietudes de los entes de control. “No tengo nada qué ver con Huawei”, resaltó el director haciéndole el quite a la acusación.

Otra observación tiene que ver con la no implementación de los Acuerdos Marco de Precios, establecidos en la legislación a la hora de contratar con recursos, y que han sido vistos por CCE como un elemento para evitar corrupción.

Sobre esta, en los documentos, el Sena señaló que “los acuerdos vigentes celebrados por CCE, no satisfacen la necesidad plasmada en el objeto contractual indicado y en su alcance”.

La CCE tiene otra visión de este argumento, y en un documento con fecha del pasado 19 de agosto, dejó claro que “existen servicios de los tres (3) Acuerdos Marco de Precios analizados, que estarían acordes con las necesidades que tiene en este momento el Sena, razón por la cual sería viable adquirirlos a través de estos instrumentos”.

Tras el análisis, CCE agregó que aunque hay puntos que no se existen servicios que aunque no están dentro de los Acuerdo Marco, podrían incorporarse con fundamento en una cláusula prevista en los mismos, pero que a la fecha (19 de agosto), no había recibido solicitud del Sena para hacer uso de estas cláusulas.