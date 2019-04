Duque fue a Cauca, pero no se reunió con la Minga

Además, el mandatario delegó en la ministra de Minas, María Fernanda Suárez , la formulación de un proyecto para construir una central de abastecimiento de combustible, con Ecopetrol, para que la región no vuelva a estar expuesta a estos riesgos.

Aunque el Gobierno no confirma el compromiso al que llegó con la Minga, el viernes pasado, frente a si el presidente haría presencia el martes, líderes indígenas sí lo insinuaron en la rueda de prensa dada el sábado en la mañana.

La organización indígena del Cauca tiene claro que si el mandatario no llega a conversar con ellos antes del martes a la media noche volverá a bloquear la Panamericana.

Carlos Andrés Arias, docente de Comunicación Política y Opinión Pública de la Universidad Externado, aseguró que es posible que el mandatario haya tomado la decisión de ir a Cauca y Nariño y no reunirse con la Minga por presiones de su partido, el Centro Democrático, pero al margen de ello: “Este es un error estratégico, independientemente de que el Gobierno en su planeación económica y política pueda cumplir las demandas, lo que reclama la Minga es que el mandatario se siente a dialogar, es una falta de palabra del presidente que no le cumple a la Minga que sí cumplió con el levantamiento”.

Y agregó que Duque podría atender a los afectados y a los nativos durante el mismo día, y no simplemente volver a delegar a la ministra Gutiérrez.

Por su parte, Juan David Escobar, director del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad Eafit, dijo que esta es una “medida sana, en el sentido de que está dando un mensaje de que el presidente va donde quiere y no donde lo obliguen a ir, porque si no se crearía un precedente que es insostenible en el tiempo, en que cada que alguien quiera pedir algo se va por las vías de hecho y exige la presencia del presidente. No puede responder así al chantaje”.

Por ahora, los comuneros siguen reclamando la presencia del mandatario en su territorio, tal y como fue acordado con sus delegados el viernes pasado, y, si no ocurre en las próximas horas pueden volver la protesta.