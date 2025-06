Montealegre justifica atajo presidencial para consulta popular y excede la interpretación constitucional

Según su teoría, el presidente no estaría vulnerando el orden jurídico sino ejerciendo una atribución constitucional.

Sin embargo, su argumento, lleno de referencias y ejemplos del pasado, genera múltiples interrogantes. Al citar el fallido referendo reeleccionista de Álvaro Uribe y la consulta anticorrupción de Claudia López, Montealegre justifica que ciertos actos administrativos relacionados con mecanismos de participación hayan sido examinados por la Corte Constitucional, y no por el Consejo de Estado.

Lo que omite el nuevo ministro es que en esos casos, los decretos presidenciales no sustituyeron el trámite legal ni pretendieron ejercer competencias legislativas de manera unilateral, como pasa con la actual convocatoria a la consulta popular que fue derrotada en el Congreso de la República.

Su respuesta, al polémico decretazo de Petro, deja ver que la estrategia va encaminada hacía el uso discrecional del poder presidencial para redefinir los contrapesos institucionales, apoyado por una interpretación ‘con matices’ del orden constitucional.

“El artículo cuarto de la constitución, donde se establece que la constitución es norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad entre una norma de menor jerarquía y la constitución política prevalece la constitución, quien puede declarar que hay una incompatibilidad es el presidente de la República a través de lo que se denomina una excepción de inconstitucionalidad. Entonces no es que exista una norma específica que le diga que en el caso particular de la votación del Congreso de la República específicamente se le da la competencia, no, esto viene de la teoría general constitucional”, añadió.