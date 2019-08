Este domingo, 86.082 antioqueños presentarán pruebas de estado

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –Icfes, recordó que este domingo, se realizarán las pruebas de estado en el país, y en Antioquia están convocados 86.082 ciudadanos.

Para evitar dificultades a la hora de presentar la prueba, el Icfes ofrece una serie de recomendaciones para evitar contratiempos, antes y durante el examen para las más de 670 mil personas que presentarán las pruebas en el país.

“Es importante recordar a las personas que vayan a presentar las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico que está totalmente prohibidoutilizar cualquier dispositivo móvil en el lugar donde se aplique la prueba. Esto puede generar la anulación del examen”, manifestó María Figueroa, directora del Icfes.

Figueroa, además hizo un llamado especial para que ese día tengan consigo el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto y huella dactilar -en caso de pérdida o de no haber sido expedida aún- o pasaporte vigente, pues quien no cuente con una identificación válida no podrá realizar el examen y no se aceptarán fotocopias de ningún documento de identidad.

Otro dato que deben tener en cuenta que debe llevar lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz.

Durante la prueba, los citados deberán diligenciar tres documentos: un consentimiento de identidad, para confirmar que la persona que presenta la prueba es la que está presente; otro, en donde se acepta que se entendieron las instrucciones que dio el jefe de salón; y el tercero, un Compromiso Ético, que busca contribuir en el proceso de formación integral, reforzando los principios éticos de quienes tomen las pruebas y promoviendo el valor de la honestidad durante la presentación de las mismas.

“Durante este 2019, el Icfes le apostó a la cultura de la legalidad. Desde marzo, en nuestra primera prueba del año hemos invitado los estudiantes a firmar un Compromiso Ético por su futuro. Estas pruebas deben presentarse a conciencia, sin acudir a conductas fraudulentas”, agregó la directora.