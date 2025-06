Convocan a maestros a comisiones para revisar implementación de modelo de salud

El objetivo de la reunión en cuestión era presentar la nueva red de operadores para el servicio de salud de los maestros, pues muchos de esos contratos estaban a punto de vencer. La Fiduprevisora no presentó opciones y el consejo directivo terminó. El micrófono quedó encendido y allí empezaron a aflorar las verdades sobre el nuevo sistema de salud del magisterio.

“He detectado, con las escasas herramientas que tenemos, que tenemos un acumulado de pérdidas superior a los dos billones de pesos y quiero mostrarle eso a ustedes”, señaló Cadena. El propio Cadena afirmó que el sistema de salud de los docentes es perverso y no hay forma de rastrear para dónde se están yendo los recursos.

“Ministro, hoy no hay supervisión de ninguno de los contratos, ni auditoría interna para que podamos ver qué se hace y que no se hace. El chorro no se ha cerrado, el chorro viene abierto desde el año pasado por la forma de contratación que ustedes hicieron”, añadió el vicepresidente.

