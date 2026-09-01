Estos datos muestran que educación sexual integral en adolescentes y jóvenes ha traído avances en Colombia

La educación integral en sexualidad (EIS) muestra resultados positivos en la capacidad de adolescentes y jóvenes para tomar decisiones informadas en ese sentido, según los resultados del Índice del Poder de Decidir (IPD) desarrollado por la Fundación Poderosas Colombia en alianza con la firma Cifras & Conceptos. Estos resultados se dan a conocer en medio de los cuestionamientos recientes sobre la pertinencia de la educación sexual y el comienzo de un nuevo Gobierno en el país. Sus impulsores buscan poner sobre la mesa evidencia sobre el papel que puede desempeñar este tipo de formación en la protección de los proyectos de vida de las juventudes.

¿Cómo está el panorama de educación sexual en Colombia?

Aunque el país cuenta con un marco normativo relacionado con la EIS, los datos citados por las organizaciones muestran dificultades en su implementación. Según el Índice Welbin 2024, el componente de “Sexualidad e igualdad de género” registra el nivel más bajo de cumplimiento entre las áreas de bienestar evaluadas en los colegios del país, con un 41 % a nivel nacional.

A esto se suma un estudio de UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) publicado en 2024, que ubica en un nivel “bajo” la implementación efectiva de programas de educación integral en sexualidad dentro del sector educativo colombiano. Le puede interesar: “Lo que pasó en la U. Nacional fue romper el Estado de Derecho”: Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional. El documento también señala que cerca del 20 % de los nacimientos en Colombia corresponden todavía a niñas y adolescentes. Además, el acceso a información sobre sexualidad habría registrado una reducción: para 2025, alcanzó el 80,4 % entre las mujeres y el 71,4 % entre los hombres. Vale recordar que el Índice del Poder de Decidir (IPD) fue diseñado por Poderosas Colombia junto con Cifras & Conceptos. La herramienta busca medir los efectos de los procesos de EIS a partir de 46 preguntas agrupadas en cuatro áreas: autonomía, autoconocimiento, igualdad de género y diversidad e inclusión.

Para su elaboración se evaluó a 656 adolescentes y jóvenes, entre los 12 y los 23 años, en ocho comunidades del país. Las mediciones se realizaron entre 2023 y 2025 e incluyeron territorios como Soacha, Kennedy, Bosa, Barú, Cali, Urabá, Pueblo Viejo y Solano.

El Índice del Poder de Decidir pasó del 51 a 70 por ciento

Uno de los principales resultados muestra un incremento en el índice general. La medición inicial registró un 51%, mientras que al finalizar los procesos formativos llegó al 70 %. De acuerdo con la interpretación presentada por las organizaciones, esto representa un aumento relativo del 38 % en la capacidad de los participantes para tomar decisiones informadas. Los resultados también muestran diferencias según el territorio. En Solano, Caquetá, donde existen mayores brechas de acceso, el poder de decidir registró un crecimiento del 83 %.

El estudio también identificó modificaciones en algunas creencias y conocimientos después de los procesos educativos. Uno de los cambios señalados está relacionado con la menstruación. La proporción de participantes que comprendía que se trata de un proceso natural y que no debe considerarse algo sucio pasó del 37 al 74 por ciento. También aumentó el conocimiento sobre el embarazo y su prevención. La comprensión sobre cómo ocurre un embarazo y cómo prevenirlo pasó del 72 % al 87 %, según los resultados presentados. En materia de derechos, el conocimiento de que el aborto es legal y constituye una decisión personal aumentó del 45 % al 70 % después de la formación. Para Poderosas Colombia estos resultados cuestionan las ideas que relacionan la educación sexual con el libertinaje, por lo cual sostiene que los datos muestran, por el contrario, una relación entre estos procesos educativos y el fortalecimiento de la autonomía, el autocuidado y la prevención de violencias basadas en género. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Poderosas Colombia es una organización no gubernamental dedicada a la educación en derechos sexuales y reproductivos y equidad de género. Por su parte, Cifras & Conceptos es una firma independiente especializada en investigación y análisis de datos para apoyar la toma de decisiones. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO. Bloque de preguntas y respuestas: