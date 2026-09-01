Estos son los 4 jefes terroristas muertos en operaciones militares por orden de De la Espriella

Cuatro jefes terroristas de alto perfil han muerto en operaciones militares ordenadas por el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, en sus primeras tres semanas de mandato.

Todos ellos integraban facciones disidentes de las Farc y su influencia criminal se extendía a las regiones de la Amazonía y la Costa Pacífica.

El cabecilla de más alto perfil abatido en lo que va del nuevo gobierno es Juan Antonio Agudelo Salazar (“Urías Perdomo”), el líder del frente Rodrigo Cadete y uno de los principales lugartenientes de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), jefe del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF).

Las autoridades reportaron su muerte el pasado 27 de agosto, durante la Operación Amón, que consistió en un bombardeo de madrugada a un complejo de campamentos artesanales en la selva del municipio de El Retorno, en Nariño.

En ese hecho perdieron la vida siete adultos y tres adolescentes, presuntos integrantes de la organización ilegal. La identidad plena de “Urías Perdomo” todavía está en proceso de consolidación por parte de Medicina Legal.

Agudelo Salazar era reconocido por la opinión pública nacional desde el 23 de julio de 2024, cuando iba con “Calarcá” en la caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) interceptada por el Ejército en una vía de Santo Domingo, Antioquia.

En ese momento iban 13 disidentes en los vehículos oficiales y los militares les encontraron armas ilegales, dinero, joyas y un menor reclutado, pero por orden del presidente Gustavo Petro, y una consecuente resolución de la fiscal general Luz Camargo, fueron dejados en libertad la mayoría, bajo la premisa de que eran negociadores de paz.

Por información que llevara a la captura de “Urías Perdomo” había una recompensa de $400 millones.

Otro de los peces gordos dados de baja era conocido como “el Tigre” o “el Pintado”. Aunque su nombre real no se conoce, las agencias de Inteligencia lo tenían referenciado como el jefe del frente Carolina Ramírez, adscrito al Estado Mayor Central de las Farc (EMC), la disidencia de Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”).

Su muerte fue anunciada por De la Espriella, quien detalló que también sucedió en un bombardeo en Guaviare, esta vez en zona rural del municipio de Miraflores.

“La operación militar Azarías deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos, 5 capturados y 2 menores recuperados. Entre los muertos fue plenamente identificado mediante prueba dactiloscópica alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’”, comunicó el presidente este lunes 31 de agosto.