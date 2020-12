Icfes aplaza entrega de resultados de pruebas Saber 11 calendario A

La Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia le había revelado a este diario, en la edición del 5 de noviembre, que de los 4.309 planteles educativos adscritos a esa dependencia, el 56,81 % no contaba con agua potable y que 538 carecían completamente de este servicio, siendo el principal impedimento para el retorno a las aulas de clase. Ante esa situación, se creó la Alianza por el Agua, cuya misión es proveer del vital líquido a esas instituciones.

Sin embargo, el subsecretario de Calidad Educativa Juan Diego Cardona, había precisado que llevar el servicio a esos establecimientos sería un reto grande, por ello, “esas escuelas no regresarán a las aulas durante el primer trimestre del próximo año”. Omar Arango, miembro del Comité Ejecutivo de Fecode, argumentó que “si no hay agua potable ni elementos de bioseguridad, no hay condiciones para estar aglomerados”.