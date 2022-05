Egan Bernal, el hasta hoy campeón vigente del Giro de Italia, fue uno de sus principales quemados. “Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio...”, dijo en Twitter el ciclista al que le llovieron críticas cuando hizo público su respaldo al exalcalde de Medellín.

A la fila de cantantes se unió Lucas Arnau: “La mejor frase que he escuchado en los debates presidenciales es una que dijo Federico Gutiérrez: la gente no es boba”. Como no falla en las redes, el artista recibió una paliza a punta de comentarios de la gente y les devolvió diciendo: “!Como les duele que un artista tenga una opinión política, pero resulta que antes de ser artista fui Colombiano y estoy en todo mi derecho de opinar, como cualquier Colombiano. ¡No me ofendan sus comentarios llenos de odio y división, acá siempre se dirá lo que se piensa y punto!”.

Entre los deportistas que también se quemaron hoy con Fico estuvo la olímpica Jackeline Rentería, que, además es excandidata a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.