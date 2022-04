Sobre la polémica visita de su hermano a la cárcel, Petro aseguró en un principio que su campaña buscaba impulsar un proceso de “perdón social”, pero luego se desmarcó de las visitas y aseguró que no tenían nada que ver con su campaña.

Antes de responder a la pregunta, Barreras comentó: “Jairo, primero lo saludo, se ha subido de peso, cuídese un poco, porque el sobrepeso puede causar infartos”.

Comentario ante la cual el periodista respondió: “Yo me cuido bastante y me cuido también de las palabras de la gente que manda indirectazos cada nada, téngalo en cuenta que de eso me cuido todos los días”.

El comentario, que sucedió al comienzo de un debate organizado por Semana y en el que también participó la también senadora María Fernanda Cabal, quedó grabado y por este Barreras ha sido criticado en redes sociales.

Aunque después de la transmisión el senador no se pronunció, en el momento le dijo a Lozano que “era una recomendación médica”. Barreras es médico de la Universidad Nacional de Colombia y ejerció esta profesión por más de quince años.

La periodista Vicky Dávila que también ejercía como moderadora en el debate, posteriormente señaló “a muchos nos dolió el ataque bajo que sufrió hoy (Jairo Lozano) por parte del senador Roy Barreras. Siento mucho lo que sucedió y lo rechazo”. “Respeten la prensa por favor”, puntualizó Dávila.

El periodista también recibió otros mensajes de solidaridad por parte de colegas como Ricardo Henao Calderón, José Carlos García, Santiago Ángel, Laura Palomino, Catalina Suárez, Andrea Nieto, entre otros. Asimismo, internautas criticaron el comportamiento de Barreras en el debate.