Todo comenzó por unos audios filtrados de conversaciones, donde se escuchó frases de Benedetti como las siguientes: “Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”.

Además, en los mismos audios se escucha como afirmó que amenazó con revelar de dónde salieron al menos 15.000 millones de pesos que recogió en la Costa para la contienda que el 19 de junio de 2022 terminó en la victoria, en segunda vuelta, de Petro. Esa región fue clave, porque con una diferencia de unos 700.000 votos de allá fue que se impuso.

Por estas y otras frases, Benedetti fue citado por el Consejo Nacional Electoral el próximo 13 de junio para rendir explicaciones ante estas afirmaciones. Por otro lado, el embajador afirmó, por medio de su cuenta de Twitter, que los audios fueron manipulados.