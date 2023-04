La búsqueda de Yolanda

Yolanda volvió a tener la esperanza de que, 27 años después, ambas hermanas estarían de nuevo juntas. Por eso, la búsqueda de Ruby se intensificó con la Corporación Humanitaria Reencuentros, creada para apoyar la búsqueda de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. De manera simultánea, Yolanda lideró distintas acciones en las zonas donde podría estar Ruby y en este proceso, la UBPD logró contactarla porque a partir de acciones humanitarias desarrolladas encontró el cuerpo de su hermana.

“La labor de la Unidad de Búsqueda ha sido muy importante para mí porque me dio oxígeno. Me quitó un peso de encima que yo tenía de no saber nada sobre el paradero de mi hermana, por eso estoy muy agradecida con la entidad, porque me ha dado vida y ganas de salir adelante. Ya tengo a mi hermana, ya la puedo visitar y le puedo llevar un ramo de flores azules que tanto le gustaban”, indicó Yolanda.

En el proceso de búsqueda, Yolanda se presentó a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF- en la Unidad Básica del municipio donde habita y aportó la muestra de ADN como contribución al proceso de búsqueda.

Posteriormente, en noviembre del 2021, la UBPD realizó una acción humanitaria en el cementerio municipal de San Juanito, Meta en la que recuperó un cuerpo y posterior al proceso de identificación realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF- se confirmó la identidad del mismo, como Ruby Yaned Pardo Morales.