El ecuatoriano deportado a Colombia que hizo negocios con Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela

Sánchez afirmó que Rodríguez Orejuela lo señaló públicamente como ‘el hombre del overol’ para no asumir el peligro de haberle hecho esa acusación a Orlando Henao Montoya, un hombre que sí tenía el aparato criminal y la sangre fría para cobrarse el hecho de ponerlo en la palestra pública. Obviamente, todo esto tuvo lugar durante el cenit de los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle.

“Él sabía que yo no soy un asesino y que yo no le voy a matar a sus hijos ni a su familia, somos amigos”, comentó al respecto Sánchez, quien narró en entrevista con la periodista Marta Soto que Rodríguez Orejuela le ofreció excusas por esa situación y le dijo: “Perdón mi hermanito, me tocó tirarlo de cabeza porque me están matando a mi familia”. Y él comprendió.